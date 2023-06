Che ne sarà dei bimbi sopravvissuti allo schianto aereo? Inizia la battaglia per la custodia

La notizia dei quattro bambini colombiani sopravvissuti a un incidente aereo e a 40 giorni trascorsi nella giungla amazzonica ha fatto il giro del mondo. Ma dopo aver perso la mamma nell'incidente e aver superato un "inferno" irto di pericoli, i piccoli adesso saranno oggetto di una battaglia legale per la loro custodia, mentre emergono accuse di violenze domestiche contro il padre di due di loro. I quattro fratelli, di età compresa tra uno e 13 anni, sono tuttora in ospedale, dove è previsto che rimangano ancora diversi giorni. Nel frattempo, l'agenzia per la tutela dei minori si occuperà di sentire i parenti e deciderà del futuro dei piccoli, dopo la morte della madre avvenuta a seguito dell'incidente del primo maggio scorso.

Ai bambini - ha annunciato in un'intervista radiofonica Astrid Cáceres, a capo dell'Istituto colombiano per l'assistenza familiare - è stato assegnato un assistente sociale su richiesta dei nonni materni, in lizza per la custodia dei minori, così come il padre dei due più piccoli. "Parleremo, indagheremo, cercheremo di sapere qualcosa della situazione", ha dichiarato Caceres, spiegando che la sua agenzia non ha escluso la possibilità che i bambini e la loro madre abbiano subito abusi domestici.

"La cosa più importante in questo momento è la salute dei quattro, e non si tratta solo di una questione fisica, ma anche emotiva, di un percorso di accompagnamento emotivo", ha aggiunto. Domenica il nonno Narciso Mucutuy, ha accusato Manuel Ranoque, padre dei bambini, di abusi sulla madre, Magdalena Mucuty, spiegando ai giornalisti che i bambini si rifugiavano nella foresta quando scoppiavano le liti in casa. Ranoque non ha smentito l'esistenza di problemi a casa, definendoli però una questione familiare privata e non un "gossip per l'opinione pubblica mondiale". Alla domanda se avesse mai aggredito la moglie, ha risposto: "Verbalmente, a volte sì. Fisicamente, molto poco. Avevamo perlopiù scontri verbali". L'uomo ha poi reso noto che non gli è stato consentito di vedere i due bambini più grandi, di cui non è il padre biologico.

I bambini erano in volo con la madre tra il villaggio amazzonico di Araracuara e la città di San Jose del Guaviare il primo maggio quando il pilota del Cessna su cui si erano imbarcati ha dichiarato un'emergenza causata da un guasto al motore. Poco dopo l'aereo è scomparso dai radar e sono iniziate le lunghe ricerche. Per più di un mese i bambini sono sopravvissuti mangiando farina di manioca e semi, oltre ad alcuni frutti che hanno trovato nella foresta pluviale, e che conoscevano bene in quanto appartenenti ad una comunità indigena locale.

