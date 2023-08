Bimbo di 5 anni affoga nella piscina del resort dopo solo un'ora dal suo arrivo

La vacanza non era nemmeno cominciata che purtroppo si è già trasformata in tragedia. Un bambino di cinque anni è morto in un popolare parco vacanze sul mare, affogando in piscina, pochi minuti dopo aver scattato delle foto con la sua famiglia. Robin Caliskal è annegato nel centro della Cornovaglia, in Inghilterra, dopo che i servizi di emergenza avevano ricevuto una telefonata disperata per segnalare che il bambino era in difficoltà in acqua. Purtroppo il piccolo è stato dichiarato morto non molto tempo dopo l'arrivo dei medici all'Atlantic Reach Newquay.

Come racconta il Daily Mirror, la sua famiglia, originaria di Plymouth, ha reso l'ultimo tributo al giovane Robin ricordando che "amava gli abbracci" ed era "molto carino e intelligente". La famiglia era in vacanza in quel luogo solo da un'ora, con il piccolo Robin che aveva aiutato i genitori Ferzane e Cemal Caliskal a montare la tenda. Poi insieme si erano recati alla piscina del parco per una nuotata. Cemal ha raccontato che la famiglia aveva scattato delle foto insieme pochi minuti prima che si scatenasse l'orrore, per condividerle sui social.

"Voglio che ogni genitore sappia di questa storia, non può accadere di nuovo. Stiamo soffrendo e non vogliamo che nessun genitore provi una sensazione simile", ha detto la donna ai giornali britannici. "Volevamo solo condividere questa storia per evitare che si ripeta, per altri genitori e per altri bambini". La polizia ha confermato che sta indagando sull'orribile incidente, avvenuto ieri.

