Il cadavere di un bimbo di 10 anni trovato in una valigia: ricercata la madre

Orrore e sgomentoa Parigi dove un bambino è stato ritrovato il cadavere chiuso in una valigia. Era scomparso da Ferrières-en-Brie, un comune storico che sorge fra la Senna e la Marna. Il piccolo cadavere è stato ritrovato giovedì pomeriggio in un deposito di cassonetti per l'immondizia. L'attenzione di soccorritori e inquirenti è stata attirata da un cane delle unità cinofile, che erano all'opera da ore nella zona.

Con il bambino era scomparsa anche la madre, una donna di 33 anni, che si stava separando dal marito pur vivendo ancora sotto lo stesso tetto. È lei la principale sospetta dell'omicidio del piccolo, ucciso da diverse coltellate.

La polizia sembra convinta che il piccolo sia stato ucciso a casa, dove tracce di sangue sono state rinvenute vicino alla sua camera. A chiamare gli agenti era stato il padre, che non aveva notizie dei familiari. Dopo le prime ricerche, la procuratrice della Repubblica della vicina Meaux ha disposto l'utilizzo di mezzi importanti, fra cui brigate di pompieri, unità cinofile, fluviali e droni.