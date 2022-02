Il bimbo di sei anni caduto in un pozzo: è intrappolato a 10 metri di profondità

È da quasi tre giorni in un pozzo profondo 25 metri, nel villaggio di Shokak della provincia di Zabul, in Afghanistan, intrappolato a 10 metri di profondità. I soccorritori sono al lavoro per salvare la vita del piccolo Haidar, un bambino afghano di soli sei anni caduto per circostanze ancora da chiarire in un pozzo prosciugato. Secondo le ultime e frammentarie notizie, i soccorritori sarebbero vicini al bimbo tanto che e avrebbero iniziato a scavare a mani nude. Intanto il Paese è con il fiato sospeso. Sul posto c’è anche il ministro della Difesa Mullah Yaqoob, figlio del Mullah Omar.

Exactly like Rayyan of Morocco, a child has fallen in a deep well where he is stranded by a rock in Zabul province Afghanistan. He is thus far alive and the rock is being tried to split.

In uno dei video postati sui social network il padre chiede ad Haidar se sta bene: "Parlami e non piangere, stiamo lavorando per tirarti fuori", dice nel video. "Va bene, continuerò a parlare," risponde il bambino. Il filmato è stato girato dai soccorritori che hanno calato con una fune una telecamera nel pozzo. Il bambino sarebbe in grado di muovere le braccia e la parte superiore del corpo.

PLEASE PRAY FOR #HAIDAR!!! Eyewitnesses In #Zabul say that they are very near him and they arr still trying to rescue him. Please pray!!! #rescueHaidar. #?????_?????? pic.twitter.com/Pn3gC6kwju — Sangar | ???? ????? (@paykhar) February 17, 2022

Una storia, quella di Haidar, che ricorda quella del piccolo Rayan, il bimbo marocchino di cinque anni rimasto intrappolato in un pozzo e morto dopo 4 giorni. La speranza è che questa volta l'epilogo sia molto diverso.