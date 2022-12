Un bimbo di otto anni è caduto in un pozzo: bloccato a 17 metri di profondità

È di nuovo lotta conto il tempo in India per salvare un bambino precipitato in un pozzo nel villaggio di Mandavi, nello stato centrale del Madhya Pradesh. Le operazioni per salvare Tanmay Diyawar, un bambino di otto anni, sono in corso da ormai sedici ore: il piccolo è caduto nel pozzo mentre giocava ed è rimasto incastrato alla profondità di circa 17 metri, immerso nel fango.

I soccorritori, che gli stanno fornendo ossigeno, non sono stati in grado di appurare quali siano le sue condizioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I pozzi artesiani sono molto diffusi nelle campagne indiane, ma poiché vengono quasi sempre lasciati scoperti, costituiscono un serio pericolo soprattutto per i bambini, causando ogni anno numerosi incidenti di questo tipo.