Il bambino di 10 anni che confessa un omicidio irrisolto (ma non potrà essere incriminato)

Svolta inaspettata nell'omicidio di Brandon O'Quinn Rasberry, il 32enne trovato morto nel 2022 all'interno di un camper in Texas, negli Stati Uniti. L'uomo presentava una ferita alla testa, ma in due anni la polizia non era mai riuscita a individuare. Almeno fino alla scorsa settimana, quando un bambino di 10 anni si è fatto avanti è ha confessato l'omicidio del 32enne: "Sono stato io". La dichiarazione del bimbo ha lasciato senza parole gli investigatori, che in questi mesi avevano approfondito diverse piste, ma senza risultati. Una confessione che però sa di beffa: il baby killer, secondo la legge in vigore in Texas, non può essere incriminato.

La confessione

Come riportano i media statunitensi, a contattare la polizia, aprendo questa nuova ipotesi investigativa, è stata la preside della scuola frequentata dal ragazzo che, durante una lite con un altro studente, lo ha minacciato di morte, facendo riferimento proprio al delitto già commesso quando aveva 7 anni. Dopo la segnalazione il bambino è stato interrogato dalla polizia, a cui ha fornito con dovizia di particolari l'omicidio di Rasberry. Un racconto che le autorità hanno definito "attendibile": il 32enne sarebbe stato ucciso con un colpo di pistola alla testa e lasciato agonizzante nel suo camper. Il bambino ha raccontato di essere passato nei pressi del camper di Rasberry mentre andava a trovare il nonno, anche lui proprietario di un mezzo camperizzato, parcheggiato non molto distante.

Il giovane assassino ha raccontato di aver rubato una pistola dal vano porta oggetti del camper del nonno e di essersi intrufolato di nascosto in quello del 32enne, che dormiva nel suo letto, per poi sparare un colpo con la 9 millimetri. "Il bambino ha detto di aver osservato Brandon dormire - ha spiegato un agente di polizia - e poi di avergli sparato alla testa".

La legge in Texas

Un delitto senza movente e che, anche in presenza di una confessione, rimarrà senza una condanna. Infatti, secondo il codice penale in vigore in Texas, un bambino non ha responsabilità penale fino a quando non raggiunge l'età di 10 anni. Quando è avvenuto l'omicidio, il baby killer aveva soltanto 7 anni, motivo per cui, non potrà essere incriminato e non verranno presentate accuse di omicidio nei suoi confronti.