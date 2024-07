La mamma adottiva lo lascia chiuso nell'auto al sole per 7 ore: morto bimbo di 5 anni

Un bambino di cinque anni, Dionicio Pérez, è morto nella città di Omaha, in Nebraska (Stati Uniti), dopo essere rimasto chiuso in un'auto al caldo per circa sette ore. Il piccolo è stato trovato privo di sensi mercoledì 10 luglio ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Quel giorno le temperature in città hanno superato i 30 gradi, rendendo la vettura una vera e propria trappola di fuoco.

La madre adottiva del bimbo, la 40enne Juanita Pinon, è stata arrestata con l'accusa di abuso su minore per negligenza, che ha poi causato la morte del bambino. La donna è comparsa venerdì scorso in tribunale e ha dichiarato di essere arrivata nei pressi del parrucchiere per cui lavora, a Maple Street, intorno alle 10.30, lasciando il piccolo Dionicio in macchina. La polizia è stata allertata soltanto alle 17, quasi sette ore dopo, ma le telecamere di videosorveglianza avrebbero ripreso la 40enne tornare alcune volte verso l'auto durante la giornata, ma senza mai liberare il bambino. Il giudice ha convalidato l'arresto e fissato una cauzione di 2 milioni di dollari, mentre la prossima udienza in tribunale è prevista tra un mese, per il prossimo 16 agosto. "La sospettata non ha rilasciato dichiarazioni - detto il portavoce della polizia Chris Gordon ad Abc News -. Non ha neanche specificato se sia stato un incidente o un atto intenzionale".

La 40enne era già nota alle forze dell'ordine per dei reati commessi diversi anni fa. Tra il 2016 e il 2017 era stata condannata per furto con inganno, dopo aver rubato 12mila dollari agli inquilini in affitto che non parlavano inglese. Ma in questo caso l'accusa è molto più pesante e rischia una condanna a 25 anni di reclusione. Secondo i media statunitensi, la donna avrebbe ricevuto in affidamento il bimbo dalla madre biologica, che aveva chiesto a Pinon di prendersene cura di lui e di altri due figli perché non era in grado, ma nell'ultimo periodo sembra che soltanto Dionicio fosse rimasto sotto la sua custodia. Secondo i dati dell'organizzazione no-profit KidsAndCars.org, nel 2024 sono dieci i bambini morti a causa del caldo in auto, mentre le piccole vittime dal 1990 a oggi sono oltre mille.