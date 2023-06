Bimbo di 5 anni cade da un muretto e muore

Un bambino di 5 anni è morto dopo essere caduto da un muretto del porto di Padstow, una piccola cittadina della costa settentrionale della Cornovaglia, in Inghilterra. A riferire la notizia l'emittente Sky News, raccontando che l’incidente è avvenuto sabato 24 giugno attorno alle ore 11 della mattina.

Il piccolo, originario della zona, è stato trasportato con l’eliambulanza all'ospedale Trelikse di Truro e poi a Bristol, ma non ce l’ha fatta. È deceduto a causa delle ferite riportate in quello che gli inquirenti stanno trattando come un "tragico incidente'".

