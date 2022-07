Il bimbo morto avvelenato dall'elio di un giocattolo

Un bambino di soli 5 anni, Karlton Noah Donaghey, è morto mentre stava giocando con un palloncino a forma di dinosauro pieno d'elio. Il piccolo ha inserito la testa dentro il giocattolo ed è stato avvelenato dall'elio con cui era stato gonfiato: dopo sei giorni d'agonia il bambino è deceduto in ospedale. I tentativi dei medici di assisterlo e poi rianimarlo si sono rivelati inutili. La tragedia è avvenuta nella contea di Dunston, in Inghilterra: come raccontano i media locali, a trovare il bimbo disteso sul pavimento e privo di sensi è stata la madre, la 43enne Lisa Donaghey. Karlton aveva ancora la testa dentro al giocattolo, grande abbastanza per contenere la sua testa. L'elio all'interno lo ha prima tramortito e poi avvelenato.

Il decesso del bambino è avvenuto lo scorso 29 giugno, sei giorni dopo essere stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Newcastle-upon-Tyne. Serviranno ulteriori analisi per chiarire le cause della morte del bimbo, ma l'elio al momento sembra l'indiziato più probabile.

La mamma del piccolo, attraverso i giornali britannici, ha lanciato un appello rivolto ai genitori, mettendoli in guardia dai pericoli che si celano in alcuni giochi: "Era un palloncino di dinosauro delle sue stesse dimensioni. Penso che si sia messo dentro il palloncino per essere un dinosauro, andare fuori e sorprendere gli altri bambini. State attenti, non auguro a nessuno di affrontare un dolore così forte come lo sto affrontando io". "Gli ho tolto il palloncino e ho iniziato ad urlare - ha raccontato la donna - Da madre, avevo capito che se n'era andato, non rispondeva, aveva gli occhi spalancati ed era pallido".

Il gioco a forma di dinosauro era stato regalato a Karltond durante una gita al luna park di Newcastle fatta con i genitori Lisa e Karl, lo scorso 17 giugno. "Amava molto i dinosauri - ha ricordato ancora la mamma - è stata probabilmente una delle sue prime parole, aveva molti dinosauri tra i suoi giocattoli".