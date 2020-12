Il bambino di 11 anni ucciso da un colpo di pistola mentre faceva lezione su Zoom

Negli Stati Uniti si indaga sulla morte di un bambino di 11 anni avvenuta due giorni fa a Woodbridge, in California, in circostanze ancora poco chiare. Secondo i media americani, che citano fonti di polizia, il bambino si sarebbe suicidato con un colpo di pistola mentre stava seguendo una lezione on line insieme ai compagni di classe. Adan Llanos era collegato da remoto con Zoom quando ad un certo punto avrebbe staccato il microfono e girato la telecamera prima di premere il grilletto. A dare l’allarme è stata la sorella che stava studiando in un’altra stanza. Quando i soccorrittori sono arrivati sul posto hanno trovato l’11enne riverso a terra sul pavimento, in condizioni disperate. Inutile la corsa al pronto soccorso. Adan è morto per le gravi ferite riportate. "Siamo profondamente dispiaciuti nel comunicare che uno studente della Woodbridge Elementary School è morto oggi a causa di una ferita da arma da fuoco", ha detto in una nota Cathy Nichols-Washer, sovrintendente del Lodi Unified School District.

California, bimbo morto mentre seguiva le lezioni su Zoom: "Non è stato un suicidio"

Ma la famiglia del bambino contesta le ricostruzioni apparse sui media. “Non si è suicidato” scrive in un post su facebook Luis Llanos, zio della vittima, descrivendo Alan come “il ragazzo più rispettoso e dolce che abbia mai avuto l'onore di chiamare nipote”. La moglie Stephanie Llanos ha invece chiesto di segnalare alla famiglia tutti “i post o i commenti che insinuano che questo incidente sia stato suicidio o che nostro nipote era depresso”. Per la famiglia si è trattato di “un incidente strano e nostro nipote era un bambino felice”. La polizia però ha parlato di una ferita da arma da fuoco che il bambino si sarebbe auto-inflitto. Sul caso sono ancora in corse le indagini.