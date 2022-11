Bambino muore a due anni: "Costretto a respirare la muffa della sua casa"

Ucciso dalla sua stessa casa, morto per essere stato esposto dalla nascita alla muffa. Awaab Ishak aveva solamente due anni e il suo corpicino è stato fiaccato giorno dopo giorno dalle condizioni dell'alloggio dato alla famiglia. Siamo a Rochdale, nel Regno Unito. Il decesso risale al 2020, otto giorni dopo il suo secondo compleanno, ma adesso sono state rese note le conclusioni dell'inchiesta del coroner e infuria la polemica.

Secondo il medico legale Joanne Kearsley, la morte è avvenuta "a seguito di una grave condizione respiratoria dovuta alla prolungata esposizione a muffe nel luogo di residenza". Nel sangue e nei polmoni del bimbo sono stati trovati funghi, che devono aver innescato una reazione allergica. Nel referto, le cause del decesso sono state attribuite a "inquinamento ambientale da muffa".

Il padre del bimbo, Faisal Abdullah, era arrivato come richiedente asilo dal Sudan nel luglio 2015. Più volte, dal 2017, si era lamentato dello stato fatiscente dell'alloggio con la società che gli aveva affittato l'appartamento, la Rochdale Boroughwide Housing (Rbh). Gli era stato semplicemente consigliato di ridipingere le pareti. La famiglia ora lamenta di essere stata discriminata per la propria origine. "Non c'è alcun dubbio, siamo stati trattati in questo modo perché non siamo di questo Paese e siamo meno consapevoli di come funziona il sistema nel Regno Unito".