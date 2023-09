Viene punto da uno scorpione mentre gioca a scuola: morto bimbo di 5 anni

Un bambino di soli cinque anni è morto dopo essere stato punto da uno scorpione mentre era intento a giocare nel cortile della sua scuola, La tragedia arriva da Itàpolis, un piccolo comune situato nello stato di San Paolo, in Brasile. Il piccolo Lorenzo Benicio de Moraes Ramalho è deceduto in ospedale dopo diverse ore d'agonia: secondo una prima ricostruzione stava prendendo dell'acqua e non si sarebbe accorto di essere molto vicino a uno scorpione.

Come riportano i media brasiliani, il bimbo è stato trasportato d'urgenza in ospedale, prima di essere trasferito in una seconda clinica a Ibitinga, dove medici hanno provato a salvarlo con il siero anti-veleno. Purtroppo però, la somministrazione è avvenuta troppo tardi e per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Il veleno in circolo aveva già compromesso diversi organi, con il piccolo che si è spento dopo diverse ore d'agonia. Le autorità locali hanno chiarito che la scuola era stata disinfestata di recente, ma la presenza di questi insetti è massiccia in questo periodo, essendo quello in cui avviene la fase riproduttiva.

Le forze dell'ordine non hanno comunicato la specie di scorpione che ha punto il bambino ma in Brasile ne esistono diverse che possono essere letali per l'uomo. In particolare è molto diffuso lo scorpione giallo, uno dei più pericolosi al mondo, in grado di iniettare un veleno così tossico da uccidere un essere umano in meno di un'ora.

