Bimbo muore schiacciato tra due auto dopo una partita di rugby

Un bambino di 7 anni ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto in un parcheggio di un campo di rugby. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Alfie Tollett era in piedi dietro la macchina di famiglia quando una vettura, spinta da un altro veicolo che stava tentando di entrare in un parcheggio, gli è finita addosso. Il bambino, che si stava cambiando le scarpe dopo aver visto suo fratello giocare, è rimasto schiacciato tra le due auto. Inutili i soccorsi, il ragazzino è stato portato subito in ospedale ma per lui non c’è stato nulla da fare, le lesioni toraciche non gli hanno lasciato scampo.

Il tragico incidente è avvenuto il 19 febbraio scorso al Plymstock Albion Oaks Rugby club di Plymouth, città portuale del Devon, nel sud-ovest dell'Inghilterra. La comunità si è stretta attorno alla famiglia mentre la polizia continua a lavorare per ricostruire l’accaduto. Attivata una raccolta fondi su GoFundMe. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social. "È con profondo shock e tristezza che ci dispiace informarvi della tragica perdita di una giovane vita di uno dei nostri oggi. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia e ai loro amici in questo momento difficile. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con tutti voi", ha scritto il Plymstock Oaks RFC, di cui Alfie era membro.