Bimbo di 7 anni muore dopo una puntura di scorpione

La puntura di uno scorpione è risultato fatale per Luiz Miguel Furtado Barbosa, un bambino di 7 anni deceduto dopo sette arresti cardiaci ad Anhembi nello Stato di San Paolo, in Brasile. Il ragazzino si stava preparando per andare in campeggio, quando è stato punto su un piede: il veleno dello scorpione non ha lasciato scampo al piccolo, uccidendolo nel giro di due giorni.

Angelita Furtado, mamma del bimbo, ha raccontato la storia ai media brasiliani: "Dopo aver indossato la scarpa mio figlio ha iniziato a gridare. Abbiamo subito iniziato a cercare cosa l'avesse punto, ma nel frattempo la sua gamba ha iniziato a gonfiarsi e a diventare rossa, con il dolore che diventava sempre più forte. In quel momento ho immaginato che poteva trattarsi di uno scorpione".

Una volta scovato il responsabile del morso, un Tityus serrulatus o scorpione giallo brasiliano, la preoccupazione della mamma e di papà Eraldo è aumentata, poiché si tratta di uno degli insetti più pericolosi di tutto il Sud America. Il bambino è stato subito portato in ospedale: inizialmente le sue condizioni sembravano migliorare, per poi precipitare due giorni dopo l'incidente. Il piccolo, colpito da sette arresti cardiaci, è deceduto in ospedale.