Bimbo di 2 anni muore per la muffa: sotto accusa la gestione delle case popolari nel Regno Unito

È bufera sul sistema di gestione delle case popolari nel Regno Unito dopo la morte di un bambino di due anni. Il piccolo, Awaab Ishak, è deceduto a causa di un'infezione alle vie respiratorie. Le indagini hanno accertato che la causa dell'infezione è stata l'esposizione continua alla muffa presente nel suo appartamento di Manchester, all'interno di una residenza sociale gestita da un'azienda privata, Rochdale Boroughwide Housing (Rbh). Il presidente dell'azienda si è dimesso dopo lo scandalo, ma la vicenda ha messo a nudo un problema che si estende all'intero sistema di housing del Paese.

Secondo i dati dell'English Housing Survey, ben 3,4 milioni di case in Inghilterra non sono riuscite a soddisfare lo "standard di case decenti" nel 2021 e il 4% delle abitazioni in affitto sociale, circa 164mila, presentavano gravi problemi di umidità. Secondo Fiona MacGregor, amministratrice delegata del Regolatore dell'edilizia sociale, "è chiaro dall'indagine sulle abitazioni inglesi che ci sono problemi molto seri con la qualità delle case in questo Paese".

La tragica morte di Awaab Ishak è avvenuta nel 2020, ma l'indagine avviata dalle autorità inglesi per accertare le responsabilità di Rbh si è conclusa solo nelle scorse settimane, scatenando polemiche in tutto il Regno Unito. Secondo l'indagine, l'azienda avrebbe ignorato per troppo tempo le problematiche delle abitazioni aspettando quasi due anni dopo la morte di Awaab Ishak per verificare la presenza di umidità e muffa in altre case della società. Quando alla fine hanno effettuato i controlli, hanno trovato che l'80% degli inquilini viveva in appartamenti con umidità e muffa. "Come è possibile che nel 2020 un bambino di 2 anni muoia a causa dell'esposizione alla muffa?", si chiede Joanne Kearsley, il medico legale che ha indagato sul decesso del piccolo.