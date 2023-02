Bimbo di 6 anni ordina mille euro di cibo con lo smartphone del padre

Il campanello continuava a suonare e le auto continuavano ad arrivare. Un bambino di 6 anni del Michigan ha fatto una spesa folle di 1.000 dollari usando l'account Grubhub (un'app di delivery statunitense) del padre, ordinando grandi quantità di cibo da numerosi ristoranti della zona.

"Stavo mettendo a letto Mason e ho visto un'auto fermarsi e suonare il campanello con il conducente che lasciava un grosso sacco di roba", ha raccontato Keith Stonehouse, il padre del bambino, aggiungendo che sua moglie ha una panetteria e quindi inizialmente ha pensato che si trattasse di qualcuno che lasciava qualcosa per lei. Ma quando ha visto che la borsa proveniva da un ristorante è rimasto perplesso. E questo era solo l'inizio degli ordini, ha detto. "Il campanello ha suonato di nuovo e la cosa è continuata. Auto dopo auto. Le auto entravano nel vialetto mentre altre uscivano". Ci sono volute diverse consegne di cibo da vari ristoranti prima che l'uomo si rendesse conto di ciò che stava accadendo. "Ho preso il cibo e poi ho capito", ha raccontato.

"Ho guardato il mio telefono con ripetuti messaggi che dicevano che il mio cibo era pronto, che il mio cibo veniva consegnato. Ho guardato il mio conto in banca e si stava prosciugando". "Sembrava una scenetta da 'Saturday Night Live'", ha detto Stonehouse, che ha persino ricevuto un avviso di frode dalla Chase Bank per un ordine di quasi 450 dollari a una pizzeria. Per il resto, tutti gli altri ordini - tra cui gamberi giganti, panini con pita di pollo, patatine al chili e altro ancora - sono andati a buon fine e non è riuscito a trovare un modo per annullarli.

La famiglia del Michigan ha finito per conservare la maggior parte delle consegne di cibo nel frigorifero. Hanno anche invitato i vicini a mangiare parte del cibo. Stonehouse ha dichiarato che "non lo trova ancora molto divertente", ma che un momento, mentre il cibo veniva consegnato, lo ha fatto ridere. "Stavo cercando di spiegargli che non era una cosa buona e lui ha alzato la mano, mi ha fermato e ha detto: 'Papà, sono già arrivate le pizze al salame?' Sono dovuto uscire dalla stanza. Non sapevo se arrabbiarmi o ridere. Non sapevo cosa fare".