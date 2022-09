Bimbo palestinese muore durante inseguimento dei soldati israeliani

Un bambino palestinese di 7 anni, Rayyan Sulaiman, è morto cadendo da un'altezza elevata, durante un inseguimento dei soldati israeliani a Teqoa, vicino Betlemme, in Cisgiordania. Lo ha riferito il ministero della Salute di Ramallah, precisando che il bimbo è stato trasportato in condizioni critiche in ospedale dopo la caduta ma ne è stato pronunciato il decesso una volta arrivati.

Le forze armate israeliane hanno fatto sapere che stanno indagando l'accaduto. La radio dell'esercito ha riferito che il bimbo stava tirando pietre ai soldati.

Rayyan Sulaiman, the 7-year-old Palestinian kid who died after falling from a high place while being chased by the lsraeli occupation forces in Tuqu’, southeast of Bethlehem. pic.twitter.com/IKF1L5NM7Y