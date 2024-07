Lasciano il figlio di due anni in auto, il piccolo trova la pistola e spara: morto

Ancora una tragedia legata alle armi da fuoco negli Stati Uniti. Un bambino di soli due anni, Nakyzi Odums, è morto dopo essersi sparato accidentalmente con una pistola trovata nell'auto dei suoi genitori. Il dramma è avvenuto lo scorso 3 luglio nel parcheggio di un centro commerciale nella città di Douglas, in Georgia: i genitori del piccolo lo avevano lasciato solo nel veicolo per andare da Walmart a comprare dei fuochi d'artificio in vista di festeggiamenti per il 4 luglio.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il piccolo avrebbe trovato l'arma nel cruscotto dell'auto. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito lo sparo e di aver visto i genitori del bimbo correre verso il veicolo. Nakyzi Odums si era inavvertitamente sparato al petto. Dopo l'arrivo dei sanitari il bimbo è stato trasportato all'ospedale di Douglas, dove è giunto già in gravissime condizioni. Nonostante il trasferimento in un centro specializzato a Jacksonville, in Florida, il piccolo non ce l'ha fatta: si è spento sabato 6 luglio tra lo strazio dei suoi familiari.

Come confermato dal capo della polizia di Douglas, Brannen Pruette, è stata aperta un'indagine per chiarire la dinamica di questa tragedia: "Stiamo cercando di capire come il bambino sia entrato in possesso della pistola". Secondo alcuni quotidiani locali il piccolo era sul sedile anteriore e potrebbe aver facilmente aperto il cruscotto e trovato la pistola carica al suo interno. "Nel nostro Stato è consentito tenere una pistola in macchina - ha aggiunto Brannen Pruette -, ma quando c'è un bambino, bisogna assicurarsi che la pistola sia al sicuro in modo che il bambino non possa accedervi". Nel frattempo la famiglia ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per sostenere le spese funerarie.