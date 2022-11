Il bambino di due anni venduto per 700 euro

Traffico di esseri umani in Kenya. Tre persone sono finite in manette nella citta di Homa Bay dopo aver venduto un bambino di due anni per una cifra di poco inferiore ai 700 euro. Come raccontato dalla tv locale, la polizia è riuscita a individuare e mettersi sulle tracce di un'auto che stava trasportando il bambino, il cui destino era quello di essere consegnato ad un'altra banda di trafficanti che poi avrebbe provveduto a rivenderlo.

"L'autista, identificato come George Ochieng, ha condotto gli agenti in una casa dove sono stati arrestati tre sospetti", si legge in una nota della polizia. Gli agenti hanno fatto irruzione nella casa, dove hanno trovato il piccolo e hanno di conseguenza arrestato gli inquilini, tra cui una donna di 62 anni. I sospetti risponderanno delle accuse in tribunale, mentre la polizia è sulle tracce dei genitori del bambino venduto. Il piccolo al momento si trova alla stazione di polizia di Kendu Bay, ma i rapitori hanno raccontato di averlo prelevato nella città di Keroka. "Piange molto" ha scritto sui social il reporter Vincent Osumo, che ha anche pubblicato la foto del bimbo chiedendo la massima condivisione, così da aumentare le probabilità che un familiare lo possa riconoscere.