Ucraina, bimbo estratto vivo dopo sei ore sotto le macerie

Nella notte la città di Mykolaiv, nell'Ucraina meridionale, è stata bersagliata da un massiccio bombardamento delle forze armate russe, che hanno raso al suolo diverse aree residenziali. I missili dell'esercito russo hanno distrutto anche un edificio di cinque piani, come confermato dal sindaco Oleksandr Senkevych: "Due piani superiori sono stati completamente distrutti, il resto è coperto di macerie. I soccorritori sono al lavoro per soccorrere i feriti":

Proprio in quell'edificio i vigili del fuoco sono riusciti ad individuare e trarre in salvo un bambino di 11 anni, rimasto sepolto sotto le macerie per oltre sei ore. Il governatore Vitaliy Kim ha postato su Twitter le prime immagini del salvataggio del piccolo, spaventato ma sano e salvo. Nel frattempo sono in corso le ricerche delle altre persone che si trovavano all'interno dell'edificio al momento del crollo.

I bombardamenti russi hanno riguardato anche un'altra città del sud, Nikopol: "Durante l'attacco - ha denunciato il membro del parlamento ucraino Oleksiy Goncharenko à un uomo di 59 anni è stato ferito e circa 30 grattacieli e case private sono stati danneggiati, lasciando circa 2.000 famiglie senza elettricità": Questa mattina invece le forze di Mosca hanno lanciato un attacco con droni kamikaze nella regione di Kiev.