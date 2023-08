Maxi blackout in Brasile: milioni di persone senza elettricità

Un maxi blackout in Brasile ha lasciato senza elettricità per diverse ore milioni di persone. L'interruzione nella distribuzione è avvenuta intorno alle 8 (ora locale di Brasilia) del 15 agosto. I problemi maggiori si sono verificati negli Stati di Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Amazonas, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Il distributore Neoenergia attribuisce il blackout a un evento del Sistema nazionale interconnesso. Si parla di un'interruzione di 16mila megawatt "dopo l'apertura dell'Interconnessione Nord/Sudest", ma le cause sono ancora in fase di accertamento.

Secondo l'ultimo bollettino del ministero dell'Energia, l'approvvigionamento è stato ripristinato in buona parte del Paese, ma quasi la metà delle zone abitate del Nord e un quinto di quelle del Nord Est risultano ancora affette dal blackout. "Tutto dovrebbe tornare alla normalità nelle prossime ore", ha assicurato il governo, senza però fornire una spiegazione dell'incidente. Secondo la Cnn, nel Brasile si sono registrati 42 blackout nel 2022. Altre 15 interruzioni si sono verificate tra gennaio e giugno di quest'anno.

