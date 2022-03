Dopo il terremoto è allarme energia: il governo chiede ai cittadini di spengere le luci

I telespettatori che oggi guardavano il telegiornale della Tv pubblica NHK in Giappone sono rimasti perplessi quando hanno visto lo schermo più scuro del solito, hanno forse pensato che il loro televisore avesse problemi. Invece no: lo speaker ha infatti annunciato che semplicemente nello studio era stata spenta una parte dell'illuminazione in base alle richieste del governo che ha chiesto di limitare i consumi a causa del terremoto che nei giorni scorsi ha provocato interruzioni di forniture da alcune centrali.

Il ministero dell'Industria nipponico ha annunciato che, attorno alle 20 (ore 12 in Italia), potrebbe verificarsi un black out per circa 3 milioni di utenze a Tokyo e in altre zone del Giapone orientale e nord-orientale. Per questo motivo il ministro Koichi Hogiuda ha lanciato un appello agli utenti nella capitale e in altre otto prefetture affinché riducano il consumo di energia, portato su anche da una primavera che tarda ad arrivare.Ieri la compagnia elettrica Tepco ha annunciato che ci potrebbe essere una carenza di energia elettrica perché alcune delle centrali elettriche sono rimaste offline dopo il terremoto di mercoledì nel nord-est del Giappone.

Tepco e il Ministero dell'Industria hanno chiesto alle famiglie delle zone interessate di spegnere le luci se non necessarie e di abbassare a un massimo di 20 gradi i loro impianti di riscaldamento.