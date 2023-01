Un black out "spegne" gli aeroporti: circa 56mila passeggeri restano a terra

Decine di migliaia di viaggiatori sono rimasti bloccati per ore negli aeroporti delle Filippine e anche a bordo di aerei che non riuscivano a decollare a causa di un black out dell'energia elettrica che ha messo fuori uso i servizi di comunicazione e radar dello scalo della capitale Manila. Oltre 360 voli sono stati annullati, posticipati o dirottati e circa 56 mila passeggeri coinvolti, secondo le autorità aeroportuali.

Currently, there are no in-and-out flights in the Philippines ?? Happy New Year indeed ??#cancelledflights #manila pic.twitter.com/D32xjFwW0n