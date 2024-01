Gli Stati Uniti avvertono Israele: "Troppi morti civili a Gaza"

Un incontro riservatissimo, quello tra il gabinetto di guerra israeliano e il segretario di Stato Usa Antony Blinken, dal quale sono pochi i punti comuni che sembrano emergere. Nella sua quarta missione a Tel Aviv dal 7 ottobre, Blinken ha fatto nuovamente pressione sul premier Benyamin Netanyahu affinché si arrivi a una de-escalation del conflitto con Hamas. ll bilancio delle vittime nella Striscia, in particolare di civili e bambini, "è troppo alto", ha avvertito l'inviato dell'amministrazione Biden.

Pur ribadendo il pieno sostegno a Israele e affermando che l'accusa di genocidio mossa contro lo Stato ebraico all'Aja sia "infondata", per gli Usa risulta sempre più difficile trovare un equilibrio regionale che sia accettabile per i Paesi arabi - e per le opinioni pubbliche - se Israele non si appresterà ad aprire una fase a minor intensità (leggasi con meno morti civili) della guerra.

Da Netanyahu, Blinken ha ottenuto che una delegazione dell'Onu visiti il nord di Gaza per rendersi conto della situazione sul terreno, in particolare umanitaria, e per svolgere "una valutazione" in vista del rientro degli sfollati alle loro case. Netanyahu, "in cambio", consegue l'istituzione di una commissione d’inchiesta Onu sugli stupri del 7 ottobre.

Ma per il resto, i toni non sembrano auspicare a una vera conciliazione delle posizioni. Il segretario Usa ha sottolineato che la violenza dei coloni israeliani "rende tutto più duro, non più facile", e che "i bambini di Gaza stanno pagando un prezzo troppo alto". Itamar Ben-Gvir, controverso ministro della destra estrema, gli risponde indirettamente con una frase di Roosevelt: "Non è questo il momento d’abbassare i toni, è solo il momento di portarsi dietro un grosso bastone".

Mr. Secretary Blinken, it’s not the time to speak softly with Hamas, it’s time to use that big stick. — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) January 9, 2024

Sulla de-escalation, anche le parole del ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant non fanno ben sperare: le operazioni a Khan Yunis (nel sud di Gaza) "si intensificheranno e continueranno fino a quando i capi di Hamas saranno raggiunti e gli ostaggi recuperati".

Il rebus dello "Stato palestinese" e il vertice con Abu Mazen

Nell'idea statunitense, "una pace duratura" non può prescindere dalla nascita di uno Stato palestinese. A chiederlo sono molti dei Paesi arabi visitati da Blinken durante il suo tour diplomatico, in primis l'Arabia Saudia, che ha rispolverato il vecchio piano di pace del 2002: la normalizzazione dei rapporti tra tutti i Paesi arabi con Israele in cambio d’uno Stato palestinese. Su questo, però, l'impegno di Netanyahu non appare certo prioritario.

Si apre intanto oggi, 10 gennaio, ad Aqaba, nel sud della Giordania, un nuovo vertice al quale parteciperanno il re giordano Abdallah, il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Abu Mazen. Il colloquio costituisce "parte degli sforzi giordani per coordinare le posizioni e premere per un cessate il fuoco immediato e la fornitura di aiuti umanitari senza interruzioni".

Ma a Ramallah (Giordania) centinaia di palestinesi hanno protestato contro la visita del segretario Usa. "Blinken, non sei il benvenuto qui", si legge nei cartelli dei manifestanti, che mostrano disegni di triangoli rossi sotto il nome di Blinken, come quelli usati nei video di propaganda di Hamas sugli attacchi ai soldati israeliani.

Israele: "Dipendenti delle Nazioni Unite parteciparono alla strage del 7 ottobre"

Nel frattempo, Israele si scaglia contro l'agenzia delle Nazioni Unite UNRWA, affermando che suoi dipendenti avrebbero "ooperato con Hamas in ''attività terroristiche'', partecioando anche "alle stragi del 7 ottobre". Lo afferma la radio militare citando informazioni pervenute allo Shin Bet, il servizio di sicurezza interno israeliano.

Accuse gravissime che arrivano proprio all'indomani della richiesta di Blinken di maggior aiuti umanitari, che passerebbero fra l'altro anche dalle strutture dell'Unrwa.