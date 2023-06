Disgelo Cina e Usa, Blinken a Xi: "Non sosteniamo l'indipendenza di Taiwan"

Si è chiusa la visita attesissima e tesissima del Segretario di Stato statunitense Antony Blinken a Pechino, dopo due giorni di intensi colloqui con il suo omologo cinese Qin Gang, il capo della diplomazia del Partito comunista cinese Wang Yi e il presidente cinese Xi Jinping. Le cose da dire sono state tante, dal momento che erano cinque anni che un diplomatico statunitense non metteva piede in Cina. La missione di Blinken era attesa già da tempo, ma era stata cancellata a febbraio in seguito alla crisi dei presunti palloni spia cinesi individuati nei cieli statunitensi. Cerchiamo di capire cos'è successo durante la missione di Blinken nella capitale cinese, che sembra aprire la strada a una de-escalation delle tensioni tra le due superpotenze.

Resta il nodo di Taiwan

Anche se l'incontro con il ministro degli Esteri cinese Qin è stato descritto da Pechino come "franco, sostanziale e costruttivo”, non sono mancate le frizioni. Al centro del colloquio durato sei ore, il tema caldo è stato quello di Taiwan, su cui Pechino non vuole fare un passo indietro. Per il capo della diplomazia cinese, la questione dell'arcipelago al largo delle coste meridionali cinesi rappresenta il "rischio maggiore" per le relazioni tra Pechino e Washington, dal momento che è la tema più importante nelle relazioni tra le due superpotenze. Per questo Pechino ha esortato Washington a rispettare il "principio della Unica Cina" e ad attuare "l'impegno a non sostenere l'indipendenza di Taiwan". Per la Cina, Taiwan è una provincia "ribelle" che a tutti i costi deve tornare alla madrepatria, anche con l'impegno della forza militare.

Il punto di frizione per la Repubblica popolare cinese è lo status attuale dell'isola che al momento ha un'indipendenza de facto e non de iure (cioè quando la sua indipendenza non è solo fattuale ma viene anche riconosciuta dalla comunità internazionale). Status che però non tranquillizza Pechino ma su cui Washington non sembra aver accolto le volontà della Cina.

Blinken ha posto l'accento sull'importanza di "mantenere aperti i canali di comunicazione su un ampio spettro di questioni per ridurre il rischio di incomprensioni e di errori di valutazione", si legge in una nota del Dipartimento di Stato Usa. Il risultato più apprezzabile, riconosciuto sia dalla Cina che dagli Stati Uniti, è quello di volere continuare il dialogo con una visita del ministro degli Esteri cinese Qin negli Usa.

"Scegliere tra dialogo o scontro, cooperazione o conflitto"

Meno concilianti sono stati i toni che Wang Yi, il massimo diplomatico cinese (la cui posizione all'interno del Partito Comunista è superiore a quella del ministro degli Esteri), ha usato con il Segretario di Stato statunitense. Secondo il capo della diplomazia del Pcc, il rapporto tra le due superpotenze viene compromesso dalla "percezione erronea" di Washington nei confronti della Cina, Le relazioni tra Washington e Pechino "hanno sperimentato alti e bassi ed è necessario - si legge nel comunicato diffuso dal ministero degli Esteri cinese - che gli Stati Uniti riflettano in modo approfondito e lavorino con la Cina per gestire insieme le divergenze ed evitare sorprese strategiche". Chiaro riferimento al caso dei palloni-spia che ha portato lo scorso febbraio all'ennesimo scontro tra le due superpotenze.

And @SecBlinken meets top Chinese foreign policy official Wang Yi. Unlike yesterday, when Foreign Minister Qin Gang met Blinken at the door and walked with him to the handshake, Wang was waiting near the flags. Almost no words exchanged. (Video via @John_Hudson) pic.twitter.com/ACWv3XMey9 — Iain Marlow (@iainmarlow) June 19, 2023

Occorre "spingere per un ritorno a un binario sano e stabile e lavorare insieme per trovare una strada corretta per la Cina e gli Stati Uniti per andare d'accordo", ha detto Wang che ha ribadito la necessità di "scegliere tra dialogo o scontro, cooperazione o conflitto".

L'alto diplamatico del Pcc è tornato a chiedere agli Stati Uniti di "smetterla di esaltare la 'teoria della minaccia cinese', revocare le sanzioni unilaterali illegali contro la Cina, smettere di sopprimere lo sviluppo tecnologico della Cina e astenersi dall'interferire intenzionalmente negli affari interni della Cina". Ennesimo riferimento al dossier caldo di Taiwan, che la leadership cinese non vuole venga "internazionalizzato". Infatti, parlando con Blinken, il capo della diplomazia cinese Wang ha dichiarato che non c'è "alcun margine di compromesso" sulla questione di Taiwan.

Segnali di disgelo: l'incontro con Xi

"Spero che la visita migliori i rapporti tra Cina e Stati Uniti", ha detto il numero uno della Cina, Xi Jinping, a Blinken. Alla fine il leader cinese ha dato udienza nel pomeriggio del 19 giugno di Pechino (le 10.30 in Italia) al diplomatico statunitense, segnando una rottura con il protocollo diplomatico cinese che prevederebbe per i leader della Repubblica popolare solo incontri con altri omologhi stranieri e non con i ministri, come accaduto in questa occasione. Una rottura che viene letta anche come un segnale dell'urgenza di cambiare la traiettoria delle relazioni tra Cina e Stati Uniti ed evitare che la spirale di inimicizia e provocazioni tra le due superpotenze portino a uno scontro aperto, anche militare.

All'ombra dell'imponente opera d'arte "Primavera del Monte Wuyi", che ha fatto da sfondo all'incontro avvenuto nella Grande Sala del Popolo di Pechino, il presidente cinese ha sottolineato la necessità di un atteggiamento responsabile da parte di Washington: "al momento - ha scandito il numero uno della Cina - la comunità internazionale è generalmente preoccupata per lo stato delle relazioni sino-americane, non vuole assistere a conflitti o scontri tra i due Paesi e non è disposta a scegliere da che parte stare". Xi ha poi sottolineato che "nessuna delle due parti può modellare l'altra secondo i propri desideri, tanto meno privare l'altra del suo legittimo diritto allo sviluppo". Il messaggio è chiaro: la Cina non perseguirà la via dell’egemonia imposta dalle potenze occidentali, in particolar modo dagli Stati Uniti.

A pesare sui rapporti bilaterali c'è ovviamente la questione di Taiwan, su cui il presidente cinese è tornato per ribadire che non si fermerà a rivendicare la sovranità sull'isola. Il Segretario di Stato americano ha affermato che gli Stati Uniti non sostengono l'indipendenza dell'isola, ma si è detto comunque preoccupato per la situazione nello Stretto (dove proprio di recente si sono verificati episodi di forte tensione tra unità navali cinesi e statunitensi).

Washington non vuole una "nuova Guerra Fredda", ha aggiunto Blinken parlando ai giornalisti dopo l'incontro con Xi, e non cerca di cambiare il sistema di governo cinese. La diplomazia, ha detto, deve essere la strada per evitare che la competizione "degeneri in conflitto". Sul fronte ucraino, infine, il capo della diplomazia statunitense ha poi dichiarato che la Cina ha promesso di non fornire armi alla Russia. Come segno di ulteriore distensione tra le due superpotenze, Xi ha inviato i suoi saluti al presidente statunitense Joe Biden, ricambiati da quest'ultimo tramite Blinken.

Cosa succede adesso

Quello che emerge dalla missione di Blinken in Cina e dal breve faccia a faccia tra il Segretario di Stato e il leader Xi è l'intenzione di tornare al "consenso di Bali", la promessa che i numeri uno di Cina e Stati Uniti, Xi e Biden, si erano fatti durante il loro unico incontro nel G20 in Indonesia lo scorso novembre: gestire le divergenze attraverso il dialogo e portare avanti la cooperazione in "questioni transnazionali" e di comune interesse, come il cambiamento climatico e i problemi sanitari mondiali. Nonostante l'impegno di avere comunicazioni più frequenti, i legami tra Washington e Pechino si sono comunque deteriorati su questioni che vanno dalla tecnologia al commercio, dai diritti umani alle rivendicazioni cinesi su Taiwan e nel Mar cinese meridionale fino alla posizione della Repubblica popolare sulla guerra in Ucraina e la sua vicinanza a Mosca.

Al di là delle speculazioni degli esperti, nessuna delle due parti si aspetta che questa visita porti a una svolta significativa, ma la missione di Blinken viene letta come un passo in avanti nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti, che al momento sono ai minimi storici. E sicuramente la visita del Segretario di Stato serve a preparare il terreno per un incontro tra Joe Biden e Xi, forse a margine del G20 in India di settembre.