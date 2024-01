Il blitz delle forze israeliane in ospedale, entrano vestiti da dottori e infermieri: "Uccisi tre terroristi"

Tre palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane in un blitz nell’ospedale Ibn Sina di Jenin, in Cisgiordania. A riportare i fatti è al Jazeera Arabic. Poliziotti e militari delle forze speciali di Tel Aviv sarebbero entrati nell'ospedale "vestiti da medici, infermieri e persino da civili" per poi salire al terzo piano e fare fuoco contro tre giovani.

Secondo l'emittente del Qatar "non sembra che ci sia stato alcun tentativo di arrestare questi uomini. Sono stati uccisi mentre dormivano". Due delle vittime erano fratelli. L'esercito israeliano ha affermato che i tre uomini uccisi erano membri di una "cellula terroristica di Hamas" che pianificava di effettuare attacchi terroristici. Uno degli uomini, aggiunge su Telegram l'Idf, "era stato recentemente coinvolto nella promozione di significative attività terroristiche e si nascondeva" in ospedale. L'operazione è stata documentata anche da un video registrato dalle telecamere di videosorveglianza.

Sono stati uccisi anche due fratelli, si legge nel post. Uno era un membro del battaglione Jenin ed è stato coinvolto in numerosi attacchi terroristici, sostengono i militari israeliani, mentre il secondo era un membro della Jihad islamica ed era anche lui "coinvolto in attività terroristiche nella zona. Per molto tempo, i sospetti ricercati si sono nascosti negli ospedali e li hanno usati come base per pianificare attività terroristiche e compiere attacchi terroristici".

Hamas intanto promette vendetta. I miliziani di stanza a Gaza affermano che i "crimini dell'esercito israeliano non rimarranno senza risposta" e i combattenti palestinesi "non saranno intimiditi dagli omicidi o indeboliti dai crimini del nemico codardo". L'organizzazione ha confermato che uno degli uomini uccisi faceva parte di Hamas, mentre un altro della Brigata Jenin. Anche il terzo era un combattente palestinese.