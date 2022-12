Almeno 50 morti nel blizzard del secolo

Da mercoledì sera gli Stati Uniti sono stati colpiti da questa tempesta di rara intensità, i cui venti gelidi hanno provocato abbondanti nevicate, soprattutto nella regione dei Grandi Laghi. La violenta tempesta invernale ha causato la morte di almeno 49 persone nel Paese, di cui 27 in una sola contea nello Stato di New York. Decine di milioni di americani hanno visto il loro fine settimana di Natale sconvolto da massicce interruzioni di corrente, strade impraticabili e migliaia di voli cancellati, provocando il caos negli aeroporti. Lunedì, il numero di voli cancellati negli Stati Uniti è salito a circa 3.800. Le condizioni dovrebbero migliorare solo gradualmente con il passare della settimana.

E questa "bufera del secolo" con accumuli fino ad un metro, è lungi dall'essere finita. "È troppo presto per dire che è finita", ha avvertito il governatore di New York Kathy Hochul, aggiungendo che dovrebbero ancora cadere fino a 30 centimetri di neve. "È chiaramente la bufera di neve del secolo", ha aggiunto durante una conferenza stampa dalla città di Buffalo. Anche se l'intensità della tempesta non è più quella dei giorni scorsi, è "ancora pericoloso stare fuori", ha avvertito.

La parte occidentale di New York, abituata al freddo e alle tempeste, è stata sepolta nel fine settimana di Natale sotto metri di neve, soffrendo le temperature polari dalla scorsa settimana. Il bilancio delle vittime nella contea di Erie, che include Buffalo, era già arrivato a 13 domenica sera, ma da allora i servizi locali hanno confermato la morte di altre 14 persone, portando il bilancio totale delle vittime della bufera di neve a 27. E si teme di trovare nuove vittime man mano che la bufera allenterà la morsa sul paese.

Durante il culmine della tempesta, i soccorritori non sono stati più in grado di raggiungere le persone in difficoltà, ad esempio quelle bloccate in macchina oa casa senza elettricità. Alcune persone sono state trovate morte nelle loro auto o fuori, e altre sono morte per arresto cardiaco mentre cercavano di rimuovere la neve stroncate dallo sforzo e dalle gelide temperature. Il totale dei decessi confermati dalle autorità in nove stati degli Stati Uniti è di almeno 49 morti. In Ohio, gli incidenti stradali legati a questi maltempo hanno ucciso nove persone.

"Il mio cuore è con coloro che hanno perso una persona cara", ha twittato lunedì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, indicando di aver parlato al telefono con il governatore e promettendo di fornire le risorse federali necessarie.