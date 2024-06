La blogger russa condannata a 5 anni di carcere per aver raccontato il massacro di Bucha

Il livestreaming può essere pericoloso in Russia, soprattutto se durante la diretta vengono raccontate e presentate le azioni commesse dalle truppe russe in Ucraina. Il tribunale di Ostankino di Mosca il 5 giugno ha condannato la blogger russa Anna Bazhutova a cinque anni e mezzo di carcere per aver diffuso informazioni false sulle forze militari, vale a dire per aver trasmesso in diretta, nel giugno dello scorso anno, sul suo canale della piattaforma di gaming Twitch testimonianze sulle atrocità russe durante l'occupazione del sobborgo di Bucha a Kiev. "È disgustoso e vile", ha esclamato la blogger dopo la lettura del verdetto. I legali della ragazza presenteranno ricorso.

La Twitch streamer Bazhutova ha fatto una diretta streaming con dichiarazioni di testimoni di persone che vivono a Bucha, i quali hanno accusato direttamente l'esercito russo di aver compiuto omicidi. Per questo la donna, 30enne, era finita nel mirino dei sostenitori dell'offensiva della Russia in Ucraina, che hanno presentato una denuncia contro di lei alla polizia. Due mesi dopo, la sua casa era stata perquisita ed erano stati sequestrati i suoi dispositivi elettronici. Da quel momento, il suo canale Twitch è stato poi bloccato.

Mosca ha reso illegali le critiche ai militari poco dopo aver lanciato l’assalto all'Ucraina e da allora ha arrestato migliaia di oppositori. Kiev accusa l'esercito russo di aver compiuto un massacro di civili a Bucha durante la ritirata nella primavera del 2022. Mosca respinge queste accuse e sostiene che gli omicidi sono stati organizzati dall'Occidente.