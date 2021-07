Il viaggio nello spazio di Jeff Bezos: primo volo per la Blue Origin, missione compiuta

Missione compiuta per Jeff Bezos e la sua azienda spaziale Blue Origin. Il visionario miliardario e fondatore di Amazon è decollato con altre tre persone oggi pomeriggio dal deserto del Texas a bordo del veicolo New Shepard per il primo volo subortbitale con equipaggio della Blue Origin. Dopo undici minuti di volo nello spazio, la capsula è tornata a terra.

Il New Shepard è partito alle 15.10 (con qualche minuto di ritardo secondo la tabella prevista) dal Launch Site One nel deserto del Texas. New Shepard, costruito dalla società Blue Origin di Bezos, è progettato per servire il fiorente mercato del turismo spaziale. Obiettivo del lancio di oggi: raggiunger quota 106 chilometri e offrire ai passeggeri la possibilità di provare la sensazione dell'assenza di peso per circa 3-4 minuti, la stessa mancanza di peso che provano gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

A bordo con Bezos anche il fratello Mark, l'82enne ex pilota Wally Funk e il 18enne Oliver Daemen, diventati oggi rispettivamente la più anziana e il più giovane a raggiungere lo spazio.

Il volo, che segue di pochi giorni il successo analogo ottenuto dalla Virgin Galactic con a bordo Richard Branson, è avvenuto nel 52/o anniversario dello storico sbarco dell'Apollo 11 sulla Luna.

Il volo nello spazio del New Shepard di Jeff Bezos

Il veicolo riutilizzabile New Shepard, partito dalla base di lancio della Blue Origin vicino a Von Horn in Texas, ha impiegato circa due minuti per salire fino a 75 chilometri, nel punto dove è avvenuto il distacco del razzo dalla capsula con a bordo l'equipaggio, che ha poi continuato la sua ascesa fino a superare la linea di Karman, ossia il limite fissato convenzionalmente a 100 chilometri tra l'atmosfera terrestre e lo spazio, e poi ridiscendere a terra.