Un aereo Boeing perde pezzi (di nuovo): dopo il decollo una ruota precipita a terra

Un altro episodio non certo rassicurante ha coinvolto un aereo dell'azienda statunitense Boeing. Il "fattaccio" è avvenuto lunedì mattina all'aeroporto internazionale di Los Angeles quando, intorno alle 7, un 757-200 della United Airlines diretto a Denver ha perso una ruota poco dopo il decollo. A bordo c'erano 174 passeggeri e 7 membri dell'equipaggio.

Tre ore dopo il velivolo è atterrato comunque a Denver senza problemi. Un portavoce della compagnia aerea ha dichiarato che la ruota è stata ritrovata nei pressi dell'aeroporto di Los Angeles e che l'azienda indagherà sulle cause dell'incidente. Non è stato reso noto se precipitando al suolo la ruota abbia provocato danni.

Solo pochi mesi fa, a marzo, si era verificato un incidente simile a San Francisco. In quell'occasione un Boeing 777-20, operato dalla stessa United Airlines e diretto in Giappone, aveva perso uno pneumatico in fase di decollo con il pilota che aveva poi deciso di atterrare a Los Angeles. La ruota aveva poi colpito alcune auto parcheggiate, danneggiandole.

Certo è che per la Boeing non c'è pace. Nei mesi scorsi erano stati segnalati problemi al sistema timone dei 373 Max e a gennaio un portellone si era staccato poco dopo il decollo da Portland. Un paio di mesi fa, solo per segnalare un altro episodio, un Boeing 767 è stato costretto ad atterrare senza carrello anteriore per un guasto. Ed è di poche ore fa la notizia che l'azienda aeronautica americana, finita negli ultimi mesi al centro di diverse indagini sulla sicurezza dei propri velivoli, riconoscerà formalmente la propria colpevolezza nell'indagine per "cospirazione per frode criminale" relativa a due incidenti aerei mortali di 737 Max. I due disastri sono avvenuti nel 2018 e nel 2019 in Indonesia ed Etiopia. In base all'accordo raggiunto con il Dipartimento di Giustizia americano, la società dovrà pagare una multa da 243 milioni di dollari e sarà inoltre tenuta ad investire almeno 455 milioni di dollari in "programmi di conformità e sicurezza", mentre il risarcimento per le famiglie sarà stabilito dal tribunale.