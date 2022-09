Bollette da urlo? Il segreto "green" per risparmiare di due pensionati

In un periodo in cui le bollette energetiche hanno raggiunto cifre da capogiro, ogni espediente per risparmiare, soprattutto se naturale, può essere d'ispirazione per tutti. Un "trucco" come quello che che riguarda l'abitazione dei coniugi Michael e Teresa Lye, che vivono a Bromley, nel sud di Londra, in Inghilterra: una casa interamente ricoperta da una pianta di edera isolante. Una caratteristica insolita, che rende a tutti gli effetti la struttura isolata dagli agenti esterni grazie alla protezione naturale. La coppia aveva notato la presenza della pianta rampicante della Virginia agli inizi degli anni '80, tentando in ogni modo di contenere la sua espansione e di tenere sotto controllo la pianta rampicante. Ma la forza della natura si è rivelata indomabile e nel corso degli ultimi 40 anni l'abitazione è stata interamente ricoperta dal "manto" verde, che viene sfoltito soltanto in presenza di porte e finestre.

I coniugi Lye, intervistati dal Daily Mail, hanno spiegato gli effetti sul riscaldamento e le bollette: "Pensiamo che agisca come un isolamento naturale. Le stanze sono sempre calde e della medesima temperatura, e anche in inverno c'è caldo. Mia figlia spesso ci chiede se abbiamo acceso il riscaldamento, e la risposta è sempre 'no'". La coppia ha acquistato la casa nel 1984 per la cifra di 24mila sterline, senza immaginare quali benefici avrebbe potuto trarre dalla presenza dell'edera. La caratteristica isolante della pianta è del tutto naturale, ma considerando la velocità di espansione delle piante rampicanti, è necessaria una manutenzione periodica, per evitare che prenda il sopravvento e ostruisca porte e finestre.

Nel caso della famiglia Lye, composta da marito, moglie e cinque figli, un'abitazione così grande dovrebbe comportare una spesa consistente per essere riscaldata, invece la presenza dell'edera rende quasi inutile, almeno secondo i due pensionati, l'utilizzo dei termosifoni. Oltre all'aspetto economico c'è anche quello estetico: la casa interamente ricoperta di edera rampicante è ovviamente divenuta un'attrazione per i passanti, che spesso e volentieri si fermano per scattare delle foto da postare sui social network.

