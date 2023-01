Bolsonaro ricoverato per "forti dolori addominali"

Malore per Jair Bolsonaro. L'ex presidente brasiliano è stato ricoverato in un ospedale di Orlando, in Florida, a causa di "forti dolori addominali". Lo ha riferito il sito del quotidiano 'O Globo', all'indomani dell'assalto dei suoi sostenitori alle sedi dei poteri esecutivo, giudiziario e legislativo a Brasilia. Bolsonaro è stato ricoverato più volte negli ultimi anni a causa di blocchi intestinali dopo essere stato accoltellato durante la campagna elettorale nel 2018. L'ex presidente si è recato negli Stati Uniti due giorni prima che Luiz Inacio Lula da Silva assumesse la carica di presidente.

Intanto nel Congresso brasiliano si sta lavorando per formare una commissione di inchiesta sul ruolo di Jair Bolsonaro nell'assalto condotto ieri da migliaia di suoi sostenitori contro le sedi delle istituzioni democratiche di Brasilia. Ed una delle prime azioni della commissione sarà la richiesta del ritorno in Brasile dell'ex presidente che ora si trova in Florida. "Bolsonaro potrà essere convocato, deve venire a rispondere dei crimini che ha commesso. Dopodiché sarà indagato", ha dichiarato l'ex presidente del Senato, Renan Calheiros, intervistato dal giornale 'Valor'.

Calheiros, che ha partecipato alla commissione speciale che ha indagato sulla gestione da parte del governo di Bolsonaro della pandemia, ha indicato che crede che i lavori della nuova commissione di inchiesta potranno iniziare ai primi di febbraio. Al centro delle indagini non vi sarà solo il ruolo di Bolsonaro, ha aggiunto: "abbiamo l'opportunità di indagare tutto, chi ha collaborato all'interno delle Forze Armate, gli imprenditori che hanno finanziato queste azioni e chi ha collaborato tra i politici".