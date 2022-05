Guerra in Ucraina: perché il rischio bomba atomica tattica sta aumentando

Alcuni analisti politici e militari continuano a ritenere improbabile l'impiego di armi nucleari in Ucraina da parte della Russia, malgrado le minacce ricorrenti di Vladimir Putin dall'inizio dell'invasione. Il rischio che Mosca usi il suo grande arsenale nucleare tuttavia esiste ed è concreto, almeno secondo Andrea Margelletti, esperto di geopolitica, presidente del Ce.S.I.-Centro studi internazionali e consigliere per le politiche di sicurezza e di contrasto al terrorismo del ministro della Difesa. La guerra atomica sarebbe sempre più vicina, secondo l'esperto che commenta ogni giorno su La Stampa la guerra tra Russia e Ucraina.

Il rischio bomba atomica tattica nella guerra Russia-Ucraina

"Se i russi non sfondano nel Donbass si profila il rischio di un impiego di un'atomica tattica come quelle sganciate su Hiroshima e Nagasaki", ha detto oggi Margelletti. "Dopo l'atomica tattica c'è quella strategica che può distruggere un'intera nazione - continua l'esperto geopolitico -. Ma a quel punto come abbiamo già detto sarebbe l'inizio della fine del mondo, perché appena Putin sgancia la sua atomica un'altra di pari o superiore potenza gli arriva a Mosca. E se comincia la guerra globale muore l'umanità".

Ma che cos'è una bomba atomica tattica e qual è la differenza con un'atomica strategica? Anche se non esiste una distinzione convenzionale tra armi nucleari "tattiche" e "strategiche", le prime hanno un potenziale distruttivo ridotto e rappresentano un uso più "limitato" delle armi nucleari. La distinzione riguarda soprattutto gli scopi con cui vengono utilizzate. Le armi nucleari tattiche sono testate meno potenti, utilizzabili non per ottenere la massima distruzione, ma per raggiungere obiettivi tattici su una scala più ridotta (ad esempio per distruggere una colonna di mezzi blindati, o mettere fuori uso le portaerei nemiche).

Le bombe sganciate durante la seconda guerra mondiale dagli Stati Uniti in Giappone, su Hiroshima e Nagasaki, avevano una potenza relativamente ridotta, 15 e 20 chilotoni: oggi potrebbero essere considerate tattiche. Quelle definite strategiche, invece, sono le testate nucleari più potenti: possono sprigionare un'energia di centinaia di chilotoni e causare danni inimmaginabili, oltre a provocare probabilmente una risposta equivalente da parte di altri Stati. Sarebbe la fine dell'umanità.