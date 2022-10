Cos'è una "bomba sporca" e quali sono i suoi effetti

"Kiev si prepara ad usare una bomba sporca". La preoccupazione espressa dal ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, durante un colloquio con il suo omologo francese Lecornu e con il segretario di Stato alla Difesa britannico Wallace è stata respinta al mittente sia dall'Ucraina che dagli altri Paesi occidentali, che hanno definito tale accusa "falsa e pericolosa", con l'obiettivo di ottenere un pretesto per "rispondere" con l'artiglieria pesante. Prima di capire se si tratti o no di una "scusa" preparata ad hoc per dare a Mosca l'opportunità di scatenare sul territorio ucraino tutta la sua potenza di fuoco, vediamo nel dettaglio cos'è una cosiddetta "bomba sporca".

Cos'è e come funziona una bomba sporca

Quando si parla di ordigno nucleare "sporco" o "radiologico", si fa riferimento ad un tipo di bomba ben diverso da quelle nucleari. A cambiare non sono soltanto i materiali utilizzati e la reazione generata, ma anche gli effetti, meno devastanti delle atomiche, almeno sulla carta. Una "dirty bomb" infatti non dà luogo a nessuna reazione nucleare, ma viene realizzata unendo del materiale esplosivo, come ad esempio la dinamite, con materiale radioattivo come i radionuclidi Uranio-235, Cesio-137, Cobalto-60, Americio-241 Californio-252, Iridio-192, Plutonio-239, Stronzio-90 o Radio-226.

Non vi è quindi la presenza di un materiale fissile come il plutonio o l'uranio impoverito, ma i materiali radioattivi, magari prelevati da qualche attrezzatura nucleare, vengono utilizzati per "sporcare" un normale esplosivo. Per questo motivo, l'effetto dannoso provocato sul luogo di esplosione è duplice: prima c'è la normale esplosione, poi vi è il rilascio di materiale radioattivo nell'ambiente. Nonostante queste bombe siano appunto composte in parte da questi materiali, non sono catalogate tra le armi nucleari, che invece vengono definite tali dalla fissione nucleare a catena innescata da una massa critica di materiale fissile o dalla fusione di atomi leggeri come l'idrogeno. Una differenza non da poco: proprio a causa della loro "natura", le bombe atomiche sono in grado di generare una potenza distruttiva milioni di volte superiore a quella degli ordigni sporchi.

Anche la dispersione di materiale radioattivo nell'aria è più circoscritta nelle bombe sporche, con conseguenze minori per la salute delle persone. Proprio gli effetti sul territorio e sulla popolazione coinvolta sono difficili da stimare: si tratta di ripercussioni influenzate da diversi fattori, come il materiale radioattivo utilizzato e la quantità che viene applicata all'ordigno. Gli effetti sulle persone possono variare in base alla tipologia di radiazione e alla durata di esposizione. Secondo la United States Nuclear Regulatory Research (US.NRC), un'agenzia indipendente del governo statunitense, i cittadini più vicini all'esplosione avrebbero comunque maggiori probabilità perdere la vita nella detonazione che non a causa di un'intossicazione da radiazioni.

Kiev e la bomba sporca: le reazioni

L'accusa arrivata da Mosca, come anticipato ad inizio articolo, non è stata accolta di buon grado, anzi. In una nota congiunta Parigi, Londra e Washington hanno respinto duramente le parole del ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu: "Nessuno si lascerebbe ingannare se Mosca intensificasse il conflitto in Ucraina utilizzando il pretesto dell'uso da parte di Kiev di una bomba sporca". Accuse "false", secondo i ministri degli Esteri francese, britannico e americano, e anche secondo il presidente ucraino Zelensky: "Se la Russia chiama e dice che l'Ucraina sta preparando qualcosa, significa solo una cosa: che la Russia l'ha già preparata".

Per togliere ogni dubbio, il ministro della Difesa ucraino Alexei Reznikov ha invitato gli osservatori delle Nazioni Unite e dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica a visitare il Paese: "L'idea di una 'bomba sporca' ci disgusta. Pertanto, invitiamo le missioni dell'Onu e dell'Aiea a visitare l'Ucraina -ha scritto Reznikov su Twitter - il mondo deve rispondere al ricatto nucleare russo. Chiediamo l'adesione al paragrafo 4 del Memorandum di Budapest", ha aggiunto, riferendosi alla richiesta di entrare a far parte del Consiglio di sicurezza dell'Onu per ricevere aiuto di fronte alle minacce nucleari, "provocazioni", le ha definite, che "sono una ragione sufficiente per prendere rigorose misure preventive". "Le bugie su una 'bomba sporca' che l'Ucraina si starebbe preparando - ha concluso il ministro - a usare fanno parte delle solite tattiche del Cremlino, in cui i criminali russi cercano di incolpare preventivamente la vittima dell'aggressione per il proprio crimine".

Anche ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha invitato i tecnici a verificare l'eventuale presenza di ordigni sporchi: "Nel mio colloquio telefonico con Rafael Grossi ho invitato formalmente l'Aiea a inviare con urgenza esperti presso le strutture pacifiche in Ucraina che la Russia sostiene in modo ingannevole stiano sviluppando una bomba sporca. A differenza della Russia, l'Ucraina è stata sempre e rimane trasparente. Non abbiamo nulla da nascondere".

Ma come si può interpretare questa "mossa" della Russia? Secondo l'Institute for the Study of War, l'Istituto americano per lo studio della guerra, l'allarmismo manifestato da Mosca sarebbe mirato a rallentare l'arrivo di aiuti militari dai Paesi occidentali all'Ucraina, andando a minare i rapporti all'interno dell'Alleanza. Meno probabile, sempre secondo gli analisti dell'Isw, che l'atteggiamento del Cremlino faccia presagire ad un attacco radioattivo delle forze armate russe sul territorio ucraino, sia sotto falsa bandiera che in maniera palese, sfruttando il pretesto della bomba sporca.