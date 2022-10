"L'Ucraina vuole usare una bomba sporca": cosa c'è dietro le accuse russe

Kiev vuole inscenare una provocazione con l'uso di una "bomba sporca". A lanciare l'accusa questa volta è Mosca per bocca del ministro della Difesa Sergei Shoigu che avrebbe fatto cenno a questa ipotetica strategia delle forze ucraine (subito smentita da Zelensky) nel corso di alcune conversazioni avute domenica 23 ottobre con i suoi omologhi di Francia, Turchia e Regno Unito. Secondo quanto riferito dall'agenzia Tass (che cita proprio il Ministero della Difesa della Federazione Russa), in una conversazione con il ministro della Difesa del governo di Parigi, Sebastien Lecornu, Shoigu avrebbe parlato della situazione in Ucraina "che ha una tendenza costante a un'ulteriore escalation incontrollata" esprimendo alla sua controparte francese le preoccupazioni della Russia "su possibili provocazioni da parte dell'Ucraina con l'uso di una bomba sporca", ordigno che combina esplosivo tradizionale e materiale radioattivo.

Cos'è una bomba sporca

Un "ordigno nucleare sporco" o radiologico è ben diverso da un ordigno nucleare in quanto non dà luogo ad alcuna reazione nucleare a catena, non essendo alimentato da alcun da materiale fissile come il plutonio e l'uranio arricchito, bensì da materiale radioattivo prelevato da qualche attrezzatura nucleare. L'esplosione di una "bomba sporca" per intenderci non avrebbe gli effetti devastanti di un ordigno nucleare, né per distruzione né tantomeno per numero di vittime che sarebbe analogo a quello di una bomba tradizionale. L'uso di una "bomba sporca" avrebbe tuttavia come conseguenza la diffusione nell'ambiente di materiale radioattivo, per quanto - anche in questo caso - l'impatto sarebbe ben più limitato di quello di una bomba nucleare vera e propria.

La smentita di Kiev (che accusa Mosca)

Per Kiev però quelle di Mosca sono sostanzialmente delle bugie. Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha smentito la notizia riferendo di un colloquio con il segretario di Stato Usa Antony Blinke. "Entrambi - si legge in un tweet di Kuleba - abbiamo convenuto che la campagna di disinformazione della 'bomba sporca' della Russia potrebbe mirare a creare un pretesto per un'operazione sotto falsa bandiera. Abbiamo anche discusso di ulteriori misure pratiche per rafforzare la difesa aerea dell'Ucraina. Il segretario ha affermato che gli Stati Uniti non risparmiano sforzi a tal fine".

Secca anche la replica del presidente ucraino Volodymyr Zelensky: "Quando oggi (ieri, ndr) il ministro della Difesa russo allestisce un carosello telefonico e chiama i ministri degli Esteri con storie sulla cosiddetta bomba nucleare sporca, tutti capiscono tutto bene. Capiscono chi è la fonte di tutte le cose sporche immaginabili in questa guerra. Ovunque la Russia abbia portato morte e degrado, stiamo tornando a una vita normale", ma "ovunque la Russia vada, lascia fosse comuni, campi di tortura, città e villaggi distrutti, terre minate, infrastrutture distrutte e disastri naturali". E poi, ha aggiunto Zelensky: "Se la Russia chiama e dice che l'Ucraina starebbe preparando qualcosa, questo significa solo una cosa: che la Russia l'ha già preparata. Credo che il mondo debba reagire il più duramente possibile".

#Russian Defense Minister Sergei #Shoigu likely sought to slow or suspend Western military aid to #Ukraine and possibly weaken the #NATO alliance in scare-mongering calls with several NATO defense ministers today.https://t.co/Db1MH7qXrW pic.twitter.com/SAb5yETddm — ISW (@TheStudyofWar) October 23, 2022

Cosa c'è dietro le accuse di Shoigu

Come stanno le cose? Secondo l'Insitute for the Study of War non c'è alcuna prova che l'Ucraina abbia un'arma di questo tipo. Al tempo stesso però è molto improbabile che Mosca abbia messo in campo uno stratagemma per usare a sua volta una "bomba sporca" e incolpare Kiev. In effetti, già in passato la Russia ha accusato l'Ucraina e l'Occidente di voler usare armi di "nucleari chimiche, biologiche o tattiche" in un'operazione sotto falsa bandiera. È dunque improbabile che l'accusa di Shoigu faccia presagire un attacco terroristico nucleare contro centri abitati o infrastrutture ucraine. Perché allora il ministero della Difesa del Cremlino ha fatto cenno a questa eventualità (peraltro subito ripresa e alimentata dai media russi)? Quello di Shoigu, spiega l'Insitute for the Study of War, sarebbe solo un tentativo di indebolire l'alleanza della Nato e intimidire gli Stati Occidentali paventando il rischio di un'escalation nucleare. Una strategia che Mosca sta portando avanti da tempo.