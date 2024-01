Bombardamenti sul mercato di Donetsk, Mosca accusa Kiev: "Atto terroristico"

Sono 25 le persone morte e 20 quelle ferite in un bombardamento contro un mercato nella città di Donetsk, nell'est dell'Ucraina, ma sotto il controllo delle forze russe. È il bilancio provvisorio dell'attacco che Mosca attribuisce a Kiev avvenuto la mattina del 21 gennaio. "Il mercato è stato attaccato di domenica, quando è più affollato", è l'accusa del capo dell'autoproclamata repubblica filorussa di Donetesk, nell'Est ucraino, Denis Pushilin. Secondo il sindaco della città Alexei Kulemzin, voluto dalle autorità russe, è finito nel mirino il quartiere di Tekstilshchik. Kulemzin ha denunciato via Telegram un "bombardamento mostruoso" dopo che in precedenza aveva denunciato un bombardamento contro il quartiere di Tekstilshchik.

Immediata la condanna di Mosca che ha definito l'attacco delle "Forze armate ucraine un atto terroristico barbaro. "Il desiderio dell'Occidente di infliggere una sconfitta strategica alla Federazione Russa ha spinto Kiev a passi più sconsiderati, compresi atti di terrorismo, massicce violazioni del diritto umanitario internazionale e crimini di guerra". Nella stessa nota, il ministero degli Esteri russo afferma che "gli attacchi terroristici di Kiev indicano la sua mancanza di volontà politica per la pace e la soluzione del conflitto attraverso mezzi diplomatici".

La zona colpita dai bombardamenti si trova a circa 20 km dalla linea del fronte. Le aree vicino alla città di Donetsk, tra cui Mariinka e Avdiivka, hanno visto alcuni dei combattimenti più feroci degli ultimi tempi. Donetsk è una delle quattro regioni ucraine che la Russia ha affermato di aver annesso lo scorso anno, con una mossa condannata come illegale dalla maggior parte dei paesi all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. La Russia non controlla completamente nessuna delle quattro regioni.