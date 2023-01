Ci sono stati nuovi bombardamenti russi a Kiev e Dnipro

Pioggia di missili russi sull'Ucraina. L'allarme aereo è stato attivato in tutte le regioni del paese, per la terza volta oggi, compresa la capitale Kiev. In città si sono udite diverse esplosioni, ma il primo cittadino di Kiev raccomanda gli abitanti della capitale che la difesa aerea è in funzione e consiglia di rimanere nei rifugi.

Diverse esplosioni invece sono state segnalate in almeno 10 regioni ucraine. Le segnalazione, precisa il Kyiv Independent, arrivano dagli oblast di Kiev, Kharkiv, Khmelnytskyi, Ternopil, Dnipropetrovsk, Ivano-Frankivsk, Leopoli, Vinnytsia, Mykolaiv e Odessa. Gli attacchi russi hanno colpito infrastrutture critiche nelle regioni ucraine di Leopoli e Kharkiv. La metro di Kharkiv è stata temporaneamente bloccata a causa di un blackout elettrico dovuto al raid. Per lo stesso motivo molti quartieri di questa città sono al buio.

Ai raid russi non è sfuggita nemmeno Dnipro, la città nell'Ucraina centrale: qui un edificio residenziale è stato colpito da un missile nel corso di un raid russo e, stando quanto comunicato dal vice capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Kyrylo Tymoshenko, ci sono anche civili sotto le macerie. Postando sul suo canale social una foto di un edificio pesantemente danneggiato, Tymoshenko ha affermato che "sotto le macerie ci sono persone che erano a casa", aggiungendo che i soccorsi sono sul posto. Al momento si segnalano 5 morti e altre 27 sono rimaste ferite, tra cui sei bambini.

This photo published by Kyrylo Tymoshenko, deputy head of the President's Office, shows a nine-story apartment building that was hit by a Russian missile strike on Jan. 14.



According to Tymoshenko, there are people under the rubble. First responders are working at the site. pic.twitter.com/I2oiVvGcMj — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) January 14, 2023

A seguito degli attacchi russi alle infrastrutture energetiche la compagnia dell'energia elettrica ucraina Ukrenegro ha introdotto black out di emergenza in undici regioni dell'Ucraina, in cui erano stati superati i limiti di consumo introdotti per fare fronte alle conseguenze degli attacchi di Mosca. Il limite è stato superato anche se oggi le temperature sono più alte della media.

La tensione però sale anche tra Mosca e Londra, dopo la decisione del premier britannico Rishi Sunak di fornire all'Ucraina carri armati da combattimento Challenger 2 e sistemi di artiglieria per aiutare le forze di Kiev a "respingere le truppe russe". Il via libera a una nuova consegna arriva dopo una telefonata tra Sunak e il presidente ucraino, Volodymyr Zelenskiy. Immediata la risposta russa. Per l'ambasciata russa a Londra - citata dalla Tass -, la decisione del governo britannico di fornire carri armati Challenger 2 a Kiev comporterà un'escalation delle ostilità in Ucraina e nuove vittime.