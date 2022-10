Pioggia di missili su tutta l'Ucraina: colpite due dighe, Kiev al buio e senza acqua

L'allarme antiaereo è tornato a suonare, in maniera diffusa e incessante, in tutta l'Ucraina. Nella mattina di oggi, lunedì 31 ottobre, è iniziato un intenso attacco aereo sul territorio ucraino: dalle 7.30 le forze armate russe hanno dato il via ad una vera e propria "pioggia di fuoco", che ha coinvolto le regioni di Zhytomyr, Vinnitsa, Cherkasy, Chernivtsi, Kharkiv, Kirovograd, Nikolaev, Odessa, Poltava, fino alla stessa regione di Kiev, con esplosioni che si sono udite anche nella capitale, dove la difesa aerea sta operando con efficacia, ha riferito l'amministrazione militare della città su Telegram. Le truppe russe hanno attaccato un'infrastruttura importante a Cherkasy, che ha isolato parte della regione, ha riferito il capo dell'amministrazione militare regionale Ihor Taburets. Anche il sindaco di Kharkiv, Igor Terekhov, ha riferito anche degli attacchi russi alle infrastrutture critiche della città.

Colpite due dighe, Kiev senza luce e acqua

I missili russi avrebbero colpito anche le centrali idroelettriche di Zaporizhzhya e di Kremenchuh. Entrambe le dighe, danneggiate, possono causare inondazioni gigantesche con centinaia di migliaia di morti. Sui social circolano le prime immagini, che mostrano una fitta nube di fumo provenire dalla zona della centrale di Dnipro.

Nel frattempo il sindaco di Kiev Vitaliy Klitschko ha confermato che i raid russi di questa mattina sulla capitale ucraina hanno colpito infrastrutture energetiche e che in alcune zone della città non c'è elettricità né acqua: "A seguito degli attacchi aerei alle infrastrutture, parte della capitale è stata tagliata fuori. Non c'è approvvigionamento idrico in alcune zone, né elettricità. Tutti gli altri servizi funzionano". In precedenza, l'amministrazione militare della città di Kiev aveva riferito che la difesa aerea di Kiev aveva risposto al fuoco nemico esortando allo stesso tempo i cittadini a restare nei rifugi.

"Truppe russe via dal Paese prima di qualsiasi negoziato"

Intanto il ministero degli Esteri ucraino a Kiev ha dichiarato che la Russia deve ritirare tutte le sue truppe dal suolo russo prima che l'Ucraina si sieda per i negoziati con il Cremlino. "L'unica proposta realistica sarebbe la fine immediata della guerra russa contro l'Ucraina e il ritiro delle forze armate russe dal territorio ucraino", ha affermato il portavoce del ministero Oleh Nikolenko, in risposta ai commenti del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov che ha confermato un'offerta di dialogo del presidente Vladimir Putin.

"Chi cerca davvero i negoziati non distrugge il sistema energetico del Paese per congelare la sua popolazione in inverno, non partecipa all'uccisione di massa di civili, non bombarda i quartieri residenziali, non annuncia la mobilitazione di migliaia di soldati, non blocca il grano e i rifornimenti, non emette ultimatum. La dichiarazione di Lavrov di preparazione ai negoziati non è altro che un'altra cortina di fumo per guadagnare tempo mentre l'esercito russo subisce sconfitte. Finché la Russia continuerà a commettere crimini in Ucraina, la risposta deve essere una, sul campo di battaglia".