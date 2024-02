Bombardamento israeliano uccide 11 civili in Libano. Hezbollah: "La pagheranno"

Il conflitto in Medio oriente rischia sempre più di allargarsi. Undici persone, tra cui sei bambini, sono state uccise da attacchi israeliani su villaggi del Libano meridionale ieri (mercoledì 14 febbraio), scatenando l'ira di Hezbollah che ha promesso ritorsioni. Tel Aviv ha detto di aver risposto a un attacco missilistico del 'Partito di Dio' (questo il significato del nome del partito/milizia islamico) che ha ucciso un suo soldato. Hezbollah e l'esercito israeliano si scambiano fuoco lungo il confine da più di quattro mesi, dopo che il gruppo armato libanese ha lanciato razzi attraverso la frontiera a sostegno del suo alleato palestinese Hamas.

Una donna e i suoi due figli sono stati uccisi in un attacco israeliano al villaggio di al-Sawana, mentre un attacco contro un edificio a Nabatieh ha ucciso altri quattro bambini, tre donne e un uomo, secondo il direttore dell'ospedale della città, Hassan Wazni, e altre tre fonti della sicurezza. Anche sette persone sono rimaste ferite, ha dichiarato Wazni alla Reuters. Quattro combattenti di Hezbollah sono stati uccisi in attacchi separati, secondo il gruppo e fonti della sicurezza. "Il nemico (Israele, ndr) pagherà il prezzo di questi crimini", ha dichiarato sempre all'agenzia l'alto funzionario di Hezbollah e deputato, Hassan Fadlallah sostenendo che Israele dovrà affrontare una rappresaglia. Fadlallah ha dichiarato che Hezbollah ha il "legittimo diritto di difendere il suo popolo e non si tirerà indietro nel fare ciò che è necessario per proteggerlo", insistendo sulla necessità che Israele fermi la sua guerra contro Gaza.

Il primo ministro ad interim libanese Najib Mikati ha anche incaricato il ministro degli Esteri Abdallah Bou Habib di presentare una nuova denuncia al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per i colpi che hanno causato le vittime di mercoledì. Una portavoce del governo israeliano ha dichiarato ai giornalisti che i razzi lanciati dal Libano mercoledì mattina hanno ucciso un soldato israeliano e altri otto sono stati ricoverati in ospedale. "Come abbiamo chiarito più volte, Israele non è interessato a una guerra su due fronti. Ma se provocati, risponderemo con forza", ha dichiarato la portavoce Ilana Stein. "La realtà attuale, in cui decine di migliaia di israeliani sono sfollati e non possono tornare alle loro case, è insopportabile. Devono poter tornare a casa e vivere in pace e sicurezza", ha aggiunto.

E stamattina sono ripresi i raid israeliani nel sud del Libano su località a ridosso della Linea Blu di demarcazione tra i due Paesi. Secondo media libanesi sul terreno, sono state colpite poco fa le aree di Labbune, poco lontano dal quartiere generale della missione Onu (Unifil), e l'area di Wadi Saluqi. Fino ad ora i bombardamenti transfrontalieri hanno già ucciso più di 200 persone in Libano, tra cui più di 170 combattenti di Hezbollah, e circa una dozzina di soldati e cinque civili israeliani. Il conflitto ha inoltre provocato lo sfollamento di decine di migliaia di persone nelle zone di confine di ciascun Paese.