Bombardamento durante l'evacuazione: strage alla stazione di Kramatorsk

Due razzi russi hanno colpito la stazione ferroviaria di Kramatorsk, nell'Ucraina orientale, provocando vittime. Lo hanno riferito le Ferrovie ucraine. La stazione è utilizzata per l'evacuazione dei civili dalle aree bombardate dalle forze russe. Le immagini ritraggono decine di morti e feriti, tra cui molte donne con passeggini.

L'agenzia ucraina Unian, citando il presidente della rete ferroviaria ucraina Alexander Kamyshin, riferisce di oltre 30 morti e 100 feriti. Secondo il governatore della regione di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, migliaia di persone si trovavano nella stazione nel momento dell'attacco, nel tentativo di lasciare la zona. Kramatorsk era una delle poche stazioni dell'est dell'Ucraina ancora operative.

Un frammento del missile esploso con la scritta: "Per i bambini". Da intendersi come "vendetta per i bambini morti" o qualcosa del genere.

Nel solito rimpallo delle responsabilità il governatore della regione di Donetsk, Pavel Kirilenko, afferma che l'attacco è stato effettuato da un missile russo Iskander mentre il quartier generale della Difesa della repubblica indipendentista di Donetsk afferma invece che l'attacco è stato effettuato da un missile ucraino Tochka-U.

Ieri, nella stessa regione del Paese, tre treni che trasportavano civili sono stati bloccati a causa di un bombardamento aereo russo sulla linea, secondo quanto riferito dalle autorità ucraine. Le immagini ritraevano la folla mentre cercava di salire sui treni di evacuazione.