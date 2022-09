Guerra in Ucraina: potenti esplosioni nella notte a Mykolaiv, colpito un pronto soccorso

Pesanti bombardamenti sulla città ucraina di Mykolaiv, non lontano dal fronte di Kherson, nella notte tra sabato 3 e domenica 4 settembre. Tra gli altri edifici è stato colpito un pronto soccorso diurno. Le esplosioni si sono sentite distintamente nel centro della città, che prima della guerra contava circa 400mila abitanti ed è ripetutamente colpita dai missili della Russia.

Il bombardamento è iniziato verso le due e mezza, attraverso un massiccio lancio di razzi, principalmente S-300. Secondo le autorità locali, sono state colpite tre istituzioni mediche, due istituzioni educative, un hotel e un museo, oltre ad alcuni edifici residenziali. Al momento non ci sarebbero vittime. Informazioni più dettagliate si avranno nel corso della giornata. Sabato 3 settembre, in seguito ad alcune esplosioni missilistiche, la presidente dell'oblast di Mykolavi Hanna Zamazeyeva aveva rifertio che un bambino di 8 anni era morto.

Nei pressi del Centro di primo aiuto medico-sanitario, tra gli edifici danneggiati dal bombardamento, nella mattinata di domenica alcune squadre erano già al lavoro per ripulire i detriti. Tra loro un medico specializzato in riabilitazione, Oleh, che ha parlato con Olena Kozlovska per Today: "Intorno alle due e mezza ho sentito questi colpi, il rumore era allucinante", ha detto: "Stamattina, quando ho acceso la tv, mi sono reso conto che era stato bersagliata la struttura in cui lavoro, per cui sono corso qui ad aiutare a ripulire le macerie". La struttura funziona come pronto soccorso diurno e, pertanto, durante la notte dovrebbe essere vuota.

Altre zone dell'Ucraina sono state colpite da bombardamenti nella notte di domenica 4 settembre. Un razzo ha colpito un complesso di ristoranti nel quartiere 'Kyiv' della città di Kharkiv. Dopo l'esplosione è scoppiato un incendio che ha distrutto i due edifici principali e un padiglione estivo, per una superficie di circa 2.200 metri quadarati. I vigili del fuoco sono riusciti ad evitare che le fiamme si propagassero verso la foresta e altri palazzi. Secondo le autorità cittadine, anche in questo caso si sarebbe trattato di un missile S-300, lanciato dal territorio di Belgorod.