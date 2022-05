L'Ucraina accusa la Russia di aver bombardato una scuola: "Decine di dispersi"

Due morti e sessanta dispersi. Sarebbe questo il bilancio (ancora provvisorio) di un attacco aereo avvenuto ieri pomeriggio nella regione di Luhansk. Secondo Kiev, le bombe sganciate dall'esercito russo avrebbero colpito una scuola nel villaggio ucraino di Bilohorivka dove avevano trovato rifugio 90 persone. A riferirlo è stato il governatore ucraino della regione Serhiy Gaidai. Il bombardamento avrebbe provocato un incendio che ha distrutto l'edificio, come mostrerebbe un filmato che sta circolando sui social. Trenta persone sono state messe in salvo. "Di loro, sette sono rimaste ferite", ha affermato il governatore Gaidai in un post sull'applicazione Telegram. "Probabilmente 60 persone sono morte sotto le macerie dell'edificio".

Il bombardamento sarebbe avvenuto alle 16.37 (ora locale) di sabato pomeriggio. L'incendio, che ha coinvolto un'area di circa 300 mq, è stato spento dopo quasi quattro ore. Dalle macerie sono riemersi i corpi di due vittime, ma secondo il governatore il bilancio potrebbe essere ben peggiore. "Ai russi non importa chi uccidono" ha commentato Gaidai su Telegram.