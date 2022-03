"La Russia sta usando bombe al fosforo bianco". Cosa sono e quando sono vietate

L'Ucraina continua ad accusare Mosca di usare munizioni al fosforo violando la convenzione del 1980 sull'uso di armi non convenzionali. Ieri il sindaco di Irpin, Oleksandr Markushin, ha detto che l'esercito russo avrebbe usato "bombe al fosforo bianco a Hostomel e Irpin", mentre secondo il vice capo della polizia di Kiev, Oleksiy Biloshytskiy, bombe al fosforo sarebbe cadute sulla città di Kramatorsk, nell'est del Paese. Biloshytskiy ha pubblicato anche un video che a suo dire documenterebbe l'accaduto.

Munizioni di questo tipo sarebbero state usate anche nella regione di Lugansk, nel Sud-Est dell'Ucraina, come ha fatto sapere su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Sergey Gaidai, citato dall'agenzia Unian. Il bombardamento, ha aggiunto, avrebbe provocato morti e feriti. "Nella notte gli invasori hanno bombardato la regione di Lugansk con missili e bombe al fosforo", ha affermato Gaidai, aggiungendo che "quattro persone sono morte".

Cosa sono le armi al fosforo bianco

Ma perché le armi al fosforo bianco sono così pericolose? Sebbene non siano generalmente classificate tra le armi chimiche, le bombe al fosforo provocano ustioni gravissime, estese ed estramemente dolorose. Il fosforo agisce penetrando nella pelle e bruciando i tessuti sottostanti causandone la necrosi fino alle ossa. Se entra a contatto con gli occhi i danni sono quasi sempre irreversibili. Il fosforo è inoltre una sostanza tossica anche per inalazione. Parliamo dunque di ordigni micidiali che tuttavia, va detto, sono stati in passato ampiamente usati anche in altri conflitti.

Cosa dice la convenzione sulle "armi incendiarie"

Questo tipo di ordigni rientra nella definizione di armi incendiarie vietata dalla Convenzione delle Nazioni Unite firmata a Ginevra nel 1980 (qui il testo) e sottoscritta anche dalla Russia nel 1981. Tra le armi "non convenzionali" che "possono essere considerate eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati" ci sono infatti le così dette "armi incendiarie", ovvero "qualsiasi arma o munizione essenzialmente concepita per dare fuoco a oggetti o per provocare ustioni a persone mediante l'azione della fiamma, del calore o di una combinazione di fiamma e di calore, sprigionata dalla reazione chimica di una sostanza lanciata sul bersaglio". Tra queste, per caratteristiche, rientrano anche le bombe realizzate con materiali come napalm, termite e fosforo bianco.

Quando è consentito l'uso di armi incendiarie?

Nel testo viene tuttavia precisato che le armi incendiarie non comprendono:

"le munizioni che possono produrre effetti incendiari fortuiti, ad esempio le munizioni illuminanti, traccianti, fumogene, o i sistemi di segnalamento";

alcuni tipi di munizioni "in cui l'effetto incendiario non ha specificamente lo scopo di provocare ustioni a persone, ma è destinato ad essere utilizzato contro obiettivi militari, ad esempio veicoli blindati, aeromobili, installazioni o mezzi di supporto logistico".

In alcuni casi dunque l'uso delle armi "incendiarie" è consentito. Ma solo in casi specifici: ovvero quando queste bombe vengono usare come copertura per le truppe o per colpire determinati obiettivi militari.

Quando questo tipo di armi è vietato

Nel testo della Convenzione viene inoltre sottolineato che "è vietato in qualsiasi circostanza di attaccare con armi incendiarie la popolazione civile in quanto tale", così come "attaccare con armi incendiarie lanciate da un aeromobile un obiettivo militare sito all'interno di una concentrazione di civili, salvo nel caso che il detto obiettivo sia nettamente separato dalla concentrazione di civili" e comunque prendendo tutte le precauzioni possibili per limitare la perdita di vite umane.

Non solo: è anche probito lanciare le armi al fosforo bianco, così come altri ordigni incendiari, anche su boschi e foreste, "salvo che tali elementi naturali siano utilizzati per coprire, dissimulare o mascherare dei combattimenti o altri obiettivi militari oppure costituiscano essi stessi degli obiettivi militari". In effetti tra gli usi delle armi al fosforo c'è anche quello di creare cortine fumogene per mascherare i movimenti delle truppe. In questo caso il loro utilizzo è lecito purché, come detto in precedenza, la zona in cui vengono lanciati gli ordigni sia distante dalle abitazioni civili.

Secondo Kiev l'esercito russo sta violando apertamente la convenzione del 1980 che vieta in molti casi l'uso di armi incendiarie (comprese quelle al fosforo), va detto però che non sono ancora chiare le circostanze in cui sarebbero stati lanciati ordigni di questo tipo.