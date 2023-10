"Israele ha usato le bombe al fosforo su Gaza": cosa sono e perché sono vietate

Mentre Israele prepara un massiccio attacco sulla Striscia di Gaza contro le milizie di Hamas, arriva una pesante accusa nei confronti delle forze militari di Netanyahu. Secondo l'associazione umanitaria Human Rights Watch, l'esercito israeliano avrebbe utilizzato le bombe al fosforo, letali e vietate da una convenzione Onu: "Sulla base di video e resoconti di testimoni, abbiamo verificato l'utilizzo da parte delle forze israeliane del fosforo bianco nelle operazioni militari in Libano e Gaza rispettivamente il 10 e 11 ottobre 2023. I video mostrano molteplici esplosioni aeree di fosforo bianco sparate dall`artiglieria sul porto di Gaza City e su due località rurali lungo il confine tra Israele e Libano".

Israel has used white phosphorus in military operations in Gaza and Lebanon, putting civilians at risks of serious and long term injuries. - Human Rights Watch pic.twitter.com/tsXIJW7Sdy — Ashok Swain (@ashoswai) October 12, 2023

"Il fosforo bianco - scrive l'associazione - che può essere utilizzato come cortina di fumo o come arma, ha il potenziale di causare danni ai civili a causa delle gravi ustioni che provoca e dei suoi effetti persistenti a lungo termine sui sopravvissuti. Il suo utilizzo in aree densamente popolate di Gaza viola il requisito previsto dal diritto internazionale umanitario". L'associazione evidenzia infine la necessità di riesaminare lo status e l`adeguatezza del Protocollo III della Convenzione sulle armi convenzionali (CCW), attualmente l`unica legge internazionale dedicata alla regolamentazione delle armi incendiarie. La notizia è stata confermata anche dal Washington Post, che ha verificato il contenuto delle immagini: il video mostra due colpi di artiglieria sparati in rapida successione verso i target che, una volta esplosi, rilasciano automaticamente il fosforo bianco.

Cosa sono le bombe al fosforo bianco

Il fosforo bianco è una sostanza in grado di provocare ustioni gravissime: a contatto con l'ossigeno si incendia, producendo un'enorme ondata di calore. Gli effetti sulla pelle sono terribili: il tessuto organico brucia in pochi attimi, consumando la carne fino alle ossa. Prendono fuoco al contatto con l'aria, il fosforo viene generalmente conservato sott'acqua o sotto azoto: la reazione all'ossigeno genera il rilascio di calore e anidride fosforica, che a sua volta reagisce con tutti i composti che contengono acqua, come appunto il corpo umano. Il contatto con la pelle è letale: genera disidratazione, necrosi e distruzione dei tessuti. Un processo doloroso e irreversibile a cui va aggiunto l'effetto dei vapori tossici generati dalla combustione, che possono essere mortali se inalati.

A causa di questi effetti la Convenzione sulle armi convenzionali ha inserito il fosforo bianco tra le munizioni incendiarie regolamentate dal Protocollo della Convenzione delle Nazioni Unite firmato al Ginevra nel 1980. La norma ne vieta l'utilizzo in "qualsiasi circostanza sulla popolazione civile". È inoltre vietato utilizzare armi incendiarie "lanciate da un aeromobile un obiettivo militare sito all'interno di una concentrazione di civili". Israele ha firmato la Convenzione ma con una riserva: non si ritiene vincolata al rispetto del protocollo sulle armi incendiarie.

Continua a leggere su Today...