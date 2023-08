Missili russi in piazza a Chernihiv: colpiti un'università e un teatro

Le forze russe hanno bombardato il centro della città di Chernihiv, nel nord dell'Ucraina. Lo riferiscono le autorità, scrive il Kyiv Independent citando il governatore Viacheslav Chaus. Ci sarebbero morti e feriti. Il centro della città di Chernihiv è stato preso di mira dalle forze russe "probabilmente con un missile balistico", afferma Chaus, che ha invitato le persone a "rimanere nei nascondigli". Poco dopo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita in Svezia, ha confermato che l'esercito russo ha colpito la piazza centrale della città settentrionale di Chernihiv, compresi un teatro e un'università, avvertendo che ci sono vittime. "Un missile russo ha colpito proprio il centro della città, nella nostra Chernihiv", ha detto Zelensky su Telegram. "Una piazza, il politecnico, un teatro. Un sabato qualunque, che la Russia ha trasformato in un giorno di dolore e perdita. Ci sono morti, ci sono feriti", scrive.

Il conto delle persone coinvolte nel bombardamento, ancora in fase di aggiornamento, sarebbe di almeno 5 morti e 37 feriti. Le cifre sono state riportate dal ministero dell'Interno ucraino. Zelensky ha quindi pubblicato un video del luogo dopo il bombardamento, in cui si vedono detriti attorno a un grande edificio di epoca sovietica, con auto parcheggiate intorno parzialmente distrutte, tetti frantumati e finestre esplose. Zelensky è in Svezia per colloqui con governo e famiglia reale per parlare di "partenariato, cooperazione per la difesa, integrazione dell'Ue e sicurezza euro-atlantica comune".

This is what it means to live next to a terrorist state. This is what we are uniting the entire world against.



Today, a Russian missile hit the heart of Chernihiv. A square, a university, and a theater. Russia turned an ordinary Saturday into a day of pain and loss. There are… pic.twitter.com/AMgXCVfR7h