Le bombe vicino alla sede della Croce Rossa nella Striscia di Gaza: 22 morti

Il Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr), la più importante associazione internazionale di protezione e assistenza per le persone in contesti di guerra, ha fatto sapere che 22 persone sono state uccise e 45 sono rimaste ferite in un bombardamento vicino a una sede dell'organizzazione nella Striscia di Gaza, nella zona di Al-Mawasi, a ovest della città di Rafah.

È successo venerdì sera, 21 giugno. Secondo i primi riscontri, il bombardamento ha colpito e danneggiato la sede del Comitato della Croce Rossa e una vicina tendopoli in cui vivono centinaia di persone palestinesi sfollate. La Croce Rossa non ha specificato chi ha compiuto il bombardamento. L'esercito israeliano ha negato un possibile coinvolgimento: un portavoce dell'esercito ha detto che "un'indagine iniziale suggerisce che non vi è alcuna indicazione che un attacco sia stato effettuato dall’esercito israeliano nell'area umanitaria di Al-Mawasi".

The ICRC office – which is surrounded by hundreds of displaced civilians living in tents – was damaged by nearby shelling in Gaza.



Firing so dangerously close to humanitarian structures puts the lives of civilians and humanitarians at risk. pic.twitter.com/V858eQLSsj