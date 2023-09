Con borsa di criptovalute truffa 400mila persone: condannato a 11mila anni di carcere

Aveva creato una borsa di scambio di criptovalute con la quale era riuscito a truffare 400mila persone e scappare con due miliardi di dollari. Ora è stato condannato a scontare addirittura 11mila anni di prigione per il suo crimine. La condanna 'monstre' è stata inflitta al fondatore della borsa di criptovalute Thodex, fuggito dalla Turchia con i beni dei suoi clienti, a cui i giudici hanno dato precisamente 11.196 anni di carcere, secondo quanto riportato dai media turchi. Due fratelli di Faruk Fatih Ozer, il principale imputato, sono stati condannati in modo identico dallo stesso tribunale di Istanbul, secondo l'agenzia di stampa statale turca Anadolu.

Il fondatore della piattaforma Thodex, ricercato con un avviso rosso dell'Interpol, era stato arrestato in Albania nell'agosto del 2022, sedici mesi dopo essere fuggito dalla Turchia. È stato estradato nella nazione poi lo scorso aprile. Le autorità turche lo hanno accusato di essersi reso irreperibile con due miliardi di dollari di beni appartenenti a quasi 400mila utenti. La piattaforma aveva sospeso di un colpo le sue attività di scambio di monete virtuali come i bitcoin, dopo aver pubblicato un misterioso messaggio che indicava che aveva bisogno di cinque giorni per elaborare un investimento esterno non specificato.

Thodex aveva condotto una grande campagna pubblicitaria per attirare gli investitori, promettendo auto di lusso ad alcuni di loro. La piattaforma aveva anche offerto sconti spettacolari sul dogecoin, una criptovaluta inizialmente oggetto di parodia, ma che nel frattempo è stata gonfiata dall'interesse - tra gli altri - del multimiliardario e boss di Tesla e X Elon Musk.

