Lo yuan cinese al posto del dollaro? Cosa può cambiare per noi

“Perché non possiamo fare i nostri scambi con le nostre valute?”. Più che un appello, quello lanciato dal presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva dalla metropoli cinese di Shanghai lo scorso 13 aprile è un affondo contro la supremazia monetaria del dollaro. Ora che è tornato a impugnare il timone del paese, il leader brasiliano deve scrollarsi di dosso la pesante eredità lasciata dal suo predecessore isolazionista Jair Bolsonaro. E deve farlo mentre è impegnato in un gioco di equilibrismo tra Pechino e Washington, le due superpotenze ormai in rotta di collisione.

Il difficile equilibrismo del Brasile

Con il ritorno sulla scena politica, Lula si pone un chiaro obiettivo: riattivare la cooperazione economica e politica con la Cina, senza però rinunciare al rapporto con gli Stati Uniti. Prima della sua attesa trasferta oltre la Grande Muraglia, il presidente brasiliano è volato lo scorso febbraio a Washington ottenendo dall'inquilino della Casa Bianca Joe Biden un pacchetto di investimenti nella catena di produzione di semiconduttori brasiliana. Ma il presidente Usa non ha strappato un assegno in bianco: Biden ha infatti vincolato Lula al Chips and Science Act, il provvedimento statunitense che porta in dote 52 miliardi di dollari per ridurre la dipendenza americana dai microchip prodotti in Cina, imponendo anche una serie di restrizioni all'esportazione di chip e apparecchiature per la loro produzione verso Pechino. Così le imprese brasiliane, beneficiarie del fondo statunitense, non potranno siglare accordi commerciali con il gigante asiatico per i prossimi dieci anni.

Per il governo brasiliano, che in questa guerra fredda tecnologica non propende per nessuno dei due schieramenti, è conveniente essere al centro della competizione tra le due superpotenze. Se il Brasile ha bisogno della spinta economica statunitense per sviluppare la sua catena di produzione dei semiconduttori (attualmente solo con capacità di back-end, cioè la finalizzazione del prodotto che prevede collaudo, assottigliamento, taglio e incapsulamento dei componenti) non può certamente fare a meno del gigante asiatico, con il quale condivide un importante consesso geopolitico.

La dedollarizzazione per rafforzare i Brics

Lula vuole infatti riaccendere i riflettori sui Brics (il gruppo costituito da Brasile, India, Cina, Russia e Sudafrica) dopo una parentesi temporale in cui si credeva che il progetto avviato dalle economie emergenti per costruire un nuovo sistema globale multipolare fosse ormai tramontato. Ed è proprio in questo contesto che si spiega la trasferta del presidente brasiliano a Shanghai, prima di incontrare il suo omologo cinese il 14 aprile, con il quale ha siglato 15 accordi bilaterali.

Alla vigilia del faccia a faccia tra i due leader, Lula ha salutato l'ingresso del suo “delfino” politico nella New Development Bank: Dilma Rousseff, economista ed ex presidentessa del Brasile, è stata posta alla guida dell'istituto bancario del gruppo Brics. La presenza di una esponente di alto livello della politica brasiliana in una istituzione finanziaria in cui la Cina fa la parte del leone rafforza la relazione tra Brasilia e Pechino. Con quest'ultima sempre più interessata a svolgere un ruolo da protagonista nel Sud globale e rubare la scena a Mosca e Washington. A cementare i rapporti sino-brasiliani è il commercio bilaterale, cresciuto a dismisura nell'ultimo decennio fino a raggiungere i 150,4 miliardi di dollari l'anno scorso, con la Cina che ha acquistato materie prime agricole e minerali dal Brasile e ha investito nel grande mercato di consumo e nel settore delle infrastrutture del paese sudamericano.

Ed è così che Lula è arrivato a pronunciarsi a favore della dedollarizzazione. “Ogni sera mi chiedo perché tutti i paesi debbano basare il loro commercio sul dollaro. Perché non possiamo commerciare in base alle nostre valute? Chi è stato a decidere che il dollaro fosse la valuta dopo la scomparsa dello standard aureo?”, ha detto il leader sudamericano tra gli applausi dei dignitari brasiliani e cinesi all'evento di inaugurazione di Rousseff a capo della New Development Bank. Il presidente brasiliano, sferrando un attacco al Fondo monetario internazionale per i tagli alla spesa troppo severi, ha invitato i membri dei Brics e dell'istituto bancario (di cui fanno parte anche Egitto, Bangladesh, Uruguay ed Emirati Arabi Uniti) a ridurre l’utilizzo dei dollari Usa per le transazioni internazionali e favorire l’adozione di altre valute. E in questa sua richiesta, il presidente Lula ha reso più realistico un sogno della Cina: far diventare lo yuan, la valuta cinese, la principale moneta di scambio internazionale.

Il sogno cinese di soppiantare gli Usa

Le dinamiche geopolitiche aiutano Pechino a definire i suoi disegni economici. La Cina ha già iniziato a pagare in rubli e yuan, e non più in dollari, le forniture di gas russo che arrivano dalla pipeline siberiana, il Power of Siberia. Ma non ci sono solo affari con la Russia. Il mese scorso Pechino ha finalizzato in yuan l'acquisto di circa 65mila tonnellate di gas naturale liquefatto importato dagli Emirati Arabi Uniti. A fine marzo, inoltre, Brasile e Cina hanno raggiunto un accordo per il pagamento degli acquisti di beni con le rispettive monete nazionali. Ma la dedollarizzazione auspicata dalla Cina sembra essere ancora lontana.

Nel solo mese di febbraio, i pagamenti in yuan hanno rappresentato il 2,19% delle transizioni globali in aumento rispetto all'1,91% del mese precedente, secondo la testata statale cinese China Daily. Attualmente, lo yuan è al quinto posto tra le principali valute in termini di accordi internazionali.

Lo yuan riuscirà a sostituire il dollaro?

L'internazionalizzazione dello yuan continuerà man mano che la Cina intensificherà la sua diplomazia, in particolare con i paesi del Sud globale. Ma con la guerra in Ucraina e l'apparente neutralità di Pechino sul conflitto russo, è difficile che la valuta cinese al momento riesca a sostituire il dollaro come prima moneta per gli scambi commerciali. Ne è convinto Paolo Pasquariello, professore di Finanza dell'Università del Michigan, che a Today.it ha affermato che solitamente “le valute diventano la prima valuta a seguito di un risultato congiunto di diversi fattori politici, economici e finanziari. E nessuno di questi attualmente vale per lo yuan”. Come ricorda il docente dell'ateneo statunitense, il dollaro ha sostituito la sterlina e il franco francese negli anni '40 del Novecento come principale moneta di scambio, dopo la crescita del potere militare, politico ed economico degli Stati Uniti.

Subito dopo la Seconda guerra mondiale, ricorda Pasquariello, il mondo doveva avviarsi verso un processo di ricostruzione culminato poi nel piano Marshall, i cui prestiti sono stati elargiti in dollari. I mercati finanziari statunitensi offrivano molti titoli sicuri per i flussi di capitali stranieri e, per questo, la maggior parte delle economie di mercato ha iniziato a gravitare nella sfera di influenza degli Stati Uniti. Inoltre, aggiunge il professore, “il dollaro comporta pochi rischi politici in quanto è una valuta relativamente libera che fa parte di un'economia trasparente”.

Discorso diverso per quel che riguarda lo yuan. “La Cina non gioca neanche lontanamente lo stesso ruolo geopolitico degli Stati Uniti. La sua economia non è forte o guidata dalle forze di mercato” come quelle statunitensi. “Permane anche un problema di trasparenza e credibilità nei dati economici forniti dalle autorità cinesi - aggiunge Pasquariello -. I mercati finanziari della Cina non sono sicuri ed efficienti come quelli statunitensi”. Perché, precisa il professore, Pechino rappresenta una fonte di rischio politico per i flussi di capitali esteri, che sono soggetti a interventi di routine da parte della banca centrale cinese. Il dollaro resta quindi ancora fondamentale per i mercati e gli standard di riferimento globali. E questo rischia di rallentare la realizzazione della dedollarizzazione ambita da Xi Jinping.