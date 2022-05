DiCaprio "sfida" Bolsonaro alle elezioni

Nuova grana per il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro. Il leader di destra è in piena campagna elettorale per la rielezione, ma sul suo cammino c'è un ostacolo inatteso: una star da milioni di follower come Leonardo DiCaprio. Tra l'attore e il politico si è acceso lo scontro social.

DiCaprio - che da tempo è impegnato sul fronte della difesa ambientale - ha incoraggiato sul suo profilo Twitter i neo maggiorenni brasiliani a ritirare la loro scheda elettorale e andare a votare per scongiurare la rielezione del leader di destra. "Il Brasile ospita l'Amazzonia e altri ecosistemi critici per il cambiamento climatico. Quello che succede lì conta per tutti noi e il voto dei giovani è fondamentale per guidare il cambiamento per un pianeta sano", si legge in uno dei post.

Bolosonaro, che non si è mai distinto per la moderazione, non ha gradito i tweet della star. "DiCaprio deve sapere che la stessa presidente del Wto ha detto che, senza l'agro-business brasiliano, il mondo farebbe la fame. Quindi è bene che DiCaprio tenga la bocca chiusa invece di dire sciocchezze", ha detto parlando con alcuni suoi sostenitori all'esterno del Palacio da Alvorada, sua residenza ufficiale a Brasilia. Il capo dello Stato ha poi ricordato che DiCaprio nel 2019 aveva condiviso una fotografia obsoleta per parlare degli incendi in Amazzonia. All'epoca, i due ebbero uno scontro pubblico e Bolsonaro accusò la star di Hollywood di aver finanziato roghi criminali in Brasile, accusa respinta dall'attore.

I tweet dell’attore premio Oscar non sono "innocui" e Bolsonaro lo sa bene. DiCaprio è seguito da 19,6 milioni di utenti, mentre la pagina ufficiale di Bolsonaro è seguita da 7,8 milioni e politiche ambientali di Bolsonaro sono tema di accesi dibattiti ormai da anni. Tutto lascia a intendere che le "schermaglie" tra i due non sono finite qui.