10 notizie dal mondo che non sono finite in prima pagina

Nove persone uccise in un assalto di estremisti islamici ad hotel a Mogadiscio

Un assalto da parte dei militanti di Al Shabab a un hotel di Mogadiscio, la capitale della Somalia, frequentato da ministri del governo, si è concluso con la morte di almeno nove civili, tra cui un agente di polizia. Anche i sei assalitori sono stati uccisi, ma l'assedio di 22 ore, avvenuto a poca distanza dall'ufficio del presidente, ha dimostrato nuovamente che i militanti possono colpire l'élite politica somala anche nei luoghi in cui sono più strettamente sorvegliati. L'assalto è iniziato domenica sera quando sei combattenti di Al Shabab, un gruppo militante estremista collegato ad Al Qaeda, hanno preso d'assalto l'hotel Villa Rosa dopo le preghiere della sera. Un assalitore ha fatto esplodere un giubbotto suicida, mentre altri hanno aperto il fuoco con le pistole contro gli ospiti.

Una frana uccide 14 persone durante un funerale in Camerun

Una frana nella capitale del Camerun, Yaounde, ha ucciso domenica almeno 14 persone che stavano partecipando a un funerale, ha dichiarato il governatore della regione. Decine di persone stavano partecipando a un funerale in un campo da calcio alla base di un terrapieno alto 20 metri, che è crollato sopra di loro. Yaounde è una delle città più umide dell'Africa ed è formata da decine di colline ripide e piene di baracche. Quest'anno le forti piogge hanno provocato diverse alluvioni devastanti in tutto il Paese, indebolendo le infrastrutture e causando lo sfollamento di migliaia di persone.

Accoltellato in prigione l'assassino di un leader della lotta all'apartheid in Sudafrica

Un assassino dell'epoca dell'apartheid, ancora molto odiato in Sudafrica, è stato pugnalato in prigione martedì, pochi giorni prima del suo rilascio sulla parola. L'assassino, Janusz Walus, è considerato come colui che ha portato il Sudafrica sull'orlo della guerra civile durante la tumultuosa epoca del crepuscolo dell'apartheid negli anni '90, per aver ucciso il carismatico leader antirazzista Chris Hani. Walus è sopravvissuto all'attacco, avvenuto in una prigione di Pretoria, e le sue condizioni sono rimaste stabili. Lunedì scorso, il capo della giustizia sudafricana, Raymond Zondo, aveva ordinato che Walus fosse rilasciato sulla parola dopo aver scontato 28 anni di carcere.

In Siria ucciso il leader dell'Isis, nominato il suo successore

Il gruppo jihadista dello Stato Islamico ha annunciato la morte del suo leader, Abu al-Hassan al-Hashemi al-Qurayshi. Un messaggio audio del portavoce del gruppo ha detto che l'uomo è stato ucciso mentre combatteva contro quelli che ha definito "i nemici di Dio", ma non ha fornito ulteriori dettagli. Gli Stati Uniti hanno detto che è stato ucciso in un'operazione dell'Esercito siriano libero ribelle nel sud-ovest della Siria a metà ottobre. Il jihadista era diventato leader a marzo, dopo che il suo predecessore si era fatto esplodere durante un raid delle forze statunitensi nel nord-ovest del Paese. Il portavoce ha detto che il suo sostituto sarà Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurayshi, probabilmente un nome di guerra. Come da consuetudine il gruppo si è astenuto dal rivelare il vero nome, la nazionalità o il suo background, ma ha solo descritto Abu al-Hussein come "uno dei mujaheddin veterani" e ha esortato i sostenitori del gruppo a giurare fedeltà a lui.

Il presidente del Sudafrica rischia l'impeachment

Cyril Ramaphosa, il presidente del Sudafrica, potrebbe essere sottoposto a un'udienza di impeachment dopo che un rapporto ha trovato prove del fatto che potrebbe aver violato la legge in relazione a del denaro che si trovava nascosto in una delle sue proprietà e che poi a quanto pare è stato rubato. Ramaphosa potrebbe dover affrontare un'audizione in Parlamento che potrebbe portare alla sua rimozione se due terzi dei deputati voteranno contro di lui. Il gruppo di esperti ha messo in dubbio la spiegazione del presidente su come sia stata nascosta e poi rubata un'ingente somma di valuta statunitense in un divano della sua abitazione. "Le informazioni presentate dal presidente sulla conservazione del denaro sono vaghe e lasciano delle lacune inquietanti", si legge nel rapporto. Il futuro di Ramaphosa come leader del Sudafrica è ora in forte dubbio.

Gang uccide 12 persone ad Haiti e brucia diverse case

I membri di una gang hanno ucciso almeno 12 persone e bruciato case in una città vicino alla capitale di Haiti. Il sindaco Joseph Jeanson Guillaume ha dichiarato mercoledì che la polizia e i residenti hanno allontanato i criminali dalla città di Cabaret, a nord della capitale Port-au-Prince, diversi giorni fa, ma questi sono tornati e hanno attaccato di nuovo. Gran parte dell'isola è controllata da potenti bande che da mesi prendono di mira Cabaret. Nel luglio 2021, il presidente Jovenel Moise è stato assassinato, aggravando l'instabilità politica e la crisi economica della nazione. La situazione ha portato le bande a prendere il controllo e a diventare più potenti, mentre migliaia di persone sono fuggite dal Paese.

Cinque palestinesi uccisi da soldati israeliani, tra loro due fratelli

Cinque palestinesi, tra cui due fratelli, sono stati uccisi dai militari israeliani durante incidenti separati nella Cisgiordania occupata. I due fratelli uccisi martedì sono stati identificati come Jawad e Dhafr Rimawi, di 22 e 21 anni. L'agenzia Wafa ha dichiarato che sono stati uccisi dal fuoco israeliano durante scontri con le truppe nei pressi del villaggio di Kafr Ein, a ovest di Ramallah. Centinaia di persone hanno partecipato al corteo funebre e a Ramallah, la gente ha tenuto uno sciopero generale per mostrare solidarietà con le ultime vittime. Il ministro degli Affari civili dell'Autorità palestinese, Hussein Al-Sheikh, ha descritto l'uccisione dei due fratelli come una "esecuzione a sangue freddo". L'esercito israeliano ha dichiarato che le truppe che si trovavano nel villaggio sono state attaccate da sospetti che lanciavano pietre e bombe incendiarie e i soldati hanno risposto al fuoco, promettendo di indagare sulla vicenda.

Arrestato studente in Nigeria per un tweet sull'aspetto della First Lady

In Nigeria uno studente è stato accusato di "diffamazione criminale" per un tweet pubblicato sull'aspetto fisico della first lady del Paese. Aminu Adamu era stato arrestato nella sua università nello stato settentrionale di Jigawa il 18 novembre e trasferito nella capitale Abuja, cinque mesi dopo il suo post online su Aisha Buhari, moglie del presidente. Secondo i documenti del tribunale il giovane è stato arrestato dopo che la first lady ha presentato una denuncia, facendo scattare un'indagine di polizia. Adamu martedì è stato chiamato in giudizio e l'accusa è di diffamazione penale nei confronti della first lady. Lo studente è stato messo in custodia cautelare in prigione e il caso è stato aggiornato al 30 gennaio. Se condannato, potrebbe rischiare fino a due anni di carcere, secondo il codice penale nigeriano. Secondo i documenti del tribunale, Adamu ha dichiarato di aver commentato una foto della first lady su Twitter. Non era chiaro se avesse intenzione di fare una battuta o di accusarla di corruzione. Amnesty International ha esortato le autorità a rilasciarlo.

Bomba in una scuola in Afghanistan: 15 morti tra cui molti studenti

Ci sono diversi studenti sono tra le almeno 15 persone uccise nell'esplosione di una bomba in una scuola religiosa nella provincia di Samangan, nel nord dell'Afghanistan. Il portavoce provinciale Emdadullah Muhajir ha aggiunto che almeno altre 20 persone sono rimaste ferite nell'esplosione avvenuta mercoledì nella scuola di Aybak, il capoluogo di Samangan. Non c'è stata alcuna rivendicazione immediata di responsabilità. Muhajir ha dichiarato che è stata avviata un'indagine.

Frana su autostrada in Brasile, fino a 50 dispersi

Almeno due persone sono morte e altre decine sono disperse a causa di una frana abbattutasi su un'autostrada nel Sud del Brasile, trascinando con sé circa venti veicoli tra auto e camion. Il torrente di fango è precipitato da una ripida collina dopo giorni di forti piogge nello stato di Paranà, colpendo l'autostrada br 367. È difficile conoscere il numero esatto delle vittime, visto che ogni veicolo potrebbe contenere da una a cinque persone, le stime parlano di 30-50 persone disperse, ha detto in una conferenza stampa Manoel Vasco, responsabile locale dei servizi di emergenza. Le immagini aeree hanno mostrato un'enorme distesa di fango marrone che ha spazzato via tutto ciòche incontrava, tra cui un grosso tratto di autostrada e i veicoli che la percorrevano. I soccorritori hanno spiegato che il maltempo e la posizione remota stanno complicando le operazioni, che impiegano droni con telecamere in grado di rilevare il calore. Finora sono stati trovati due corpi e sono stati individuati sei sopravvissuti, tra cui Roberto Justus, il sindaco della vicina città costiera di Guaratuba.